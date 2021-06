Serena Williams anuncia que não vai às Olimpíadas de Tóquio

(Foto: Adam Pretty/Getty Images)





Campeã olímpica em Londres 2012 e três vezes medalhista de ouro em duplas ao lado da irmã Venus (Sydney 2000, Pequim 2008 e Londres 2012), Serena Williams não vai participar das Olimpíadas de Tóquio. A própria tenista americana, ex-número um e atual oitava do mundo no ranking da WTA, 23 vezes campeã de tênis individual de torneios de Grand Slam, anunciou que estará fora dos Jogos Olímpicos.

- Sim, na verdade não estou na lista olímpica, então ... Não que eu saiba. Se estiver, então não deveria estar - disse a tenista a repórteres às vésperas de sua estreia em Wimbledon.

Especula-se que a decisão dos organizadores dos Jogos de proibirem familiares de atletas de comparecerem às Olimpíadas devido aos protocolos de segurança contra a Covid-19 possa ter pesado na decisão de Serena. A tenista não teria se animado de passar tanto tempo afastada de sua filha, Alexis Olympia, de 3 anos. Mas ao ser perguntada sobre por que não iria e se seria difícil ficar de fora, Serena preferiu não entrar em detalhes em relação ao motivo da ausência. No entanto, deixou claro que foi uma decisão pessoal.

- Há muitos motivos pelos quais tomei minha decisão olímpica. Eu realmente não quero... Eu não estou com vontade de falar neles hoje. Talvez outro dia. Desculpe. No passado, (a Olimpíada) foi um lugar maravilhoso para mim. Eu realmente não pensei sobre isso, então vou continuar sem pensar sobre isso - disse a tenista, que está prestes a completar 40 anos.

Serena se une a outras estrelas do tênis que decidiram não participar dos Jogos, marcados pela ameaça da pandemia de Covid-19. Com destaque para o espanhol Rafael Nadal, ex-número um e atual terceiro do mundo, que após a derrota para o sérvio Novak Djokovic na semifinal de Roland Garros no início de junho, decidiu não ir nem a Wimbledon, nem a Tóquio.

- Nestes momentos da minha carreira de atleta, uma parte importante é a prevenção de qualquer tipo de excesso para meu corpo que possa me impedir de seguir lutando em médio e longo prazo pelos títulos - escreveu ele nas redes sociais, quando anunciou sua decisão, explicando que, aos 35 anos, precisa se poupar para poder seguir jogando em alto nível.

O austríaco Dominic Thiem, número cinco do mundo, também não jogará em Wimbledon e em Tóquio em função de uma lesão no pulso direito. Já o suíço Roger Federer, atual oitavo e ex-primeiro do ranking, disse que tomará sua decisão sobre Tóquio apenas depois que terminar sua participação em Wimbledon. Federer completará 40 anos no dia 8 de agosto, ainda durante os Jogos.

Por outro lado, o número um Novak Djokovic já confirmou sua presença nas Olimpíadas, assim como o britânico Andy Murray, medalha de ouro em Londres 2012 e no Rio 2016.

