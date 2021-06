Situação da Seleção pode ter interferência do governo para participação na Copa América

Por Redação Blog do Esporte





A situação da seleção brasileira na Copa América pode ter interferência da Governo Federal para que o Brasil não fique de fora da competição. Com isso, a seleção seria totalmente reconvocada e o técnico Tite seria substituído por um treinador que esteja alinhado com o governo.

A informação foi divulgada pelo jornalista Vicente Nunes, do Correio Braziliense, que informou que "o Palácio do Planalto botou toda a sua estrutura em funcionamento para tentar evitar o vexame do presidente Jair Bolsonaro se a Seleção Brasileira disser não à Copa América".

A Seleção Brasileira mantém um impasse para a disputa da Copa América no país. O técnico Tite disse que só irá se pronunciar depois do jogo contra o Paraguai na terça-feira, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, para não interferir no emocional dos jogadores. O jogador Casemiro também evitou de comentar o assunto depois da vitória contra o Equador e disse que falará em momento oportuno.

A situação do presidente Rogério Caboclo também está incomodando os jogadores que, segundo Nunes, estão alinhados e apoiando o treinador Tite. Entretanto, o clima de mistério continua no ar, mas o risco de a seleção recusar a Copa América é grande.

Lembrando que, em 2014, a Fifa quase puniu a Nigéria e o governo nigeriano por interferência do governo na Federação local. Na época, a Fifa disse que os clubes e seleções estariam proibidos de participar de torneios internacionais até que o poder federal desistisse de ações judiciais. A possível interferência do governo na seleção brasileira pode desencadear uma ação da entidade máxima do futebol.

Até o momento, nada de oficial foi divulgado pelo governo, mas, como Nunes informou, um funcionário do Planalto já adiantou que o Governo vai assegurar a participação do Brasil na Copa América.