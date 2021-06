Técnico da Argentina destaca valor de Messi na Copa América: "Difícil não contar com ele"

(Foto: Alexandre Schneider/Getty Images)





Nesta segunda, a Argentina garantiu o avanço antecipado às quartas de final da Copa América ao vencer o Paraguai por 1 a 0, com gol de Papu Gómez. Após o confronto, o técnico Lionel Scaloni falou sobre o desgaste físico do elenco e explicou por que não poupou Lionel Messi, que igualou marca de Mascherano e tornou-se o atleta com mais jogos pela seleção alviceleste.

- Hoje o estado físico dos jogadores me preocupou. As condições não eram as melhores. (...) A verdade é que ele (Messi) vem jogando todos os jogos e é bem difícil não contar com ele. Sempre vamos continuar fazendo assim, porque ele marca e faz a diferença. Esse tipo de substituição é justo, mas no final foi bom - afirma o treinador.

Na próxima rodada, a Argentina terá folga no grupo A da Copa América. Os comandados de Lionel Scaloni voltam a campo na próxima segunda para enfrentar a Bolívia, na Arena Pantanal. Com a classificação antecipada, o técnico admite que vai planejar meios de poupar o elenco.

- Agora sim temos essa possibilidade. Estamos classificados e, apesar de sempre tentarmos (adotar) posições em que a equipe estará melhor… Nessa Copa América, chegará um momento em que será mais justo (poupar atletas) - completa.

Outras respostas de Lionel Scaloni:

Prazer em disputar a segunda Copa América como técnico:

- A parte bonita de tudo isso é viver esse processo no dia a dia. Quando chega a hora do jogo, temos um pouco mais de dificuldade em aproveitar isso. Jogos são muito tensos, brigados, disputados. Basicamente, jogamos até o ultimo minuto, existe uma tensão e uma necessidade de estar atento. Dentro do possível, como técnico, obvio que estou aproveitando isso.

Melhorias no sistema defensivo da Argentina:

- Acredito que, nos jogos em que levamos gol, foi por situações pontuais. Uma falta, uma bola parada. Há jogadores que têm trabalhado muito bem na defesa. Conseguimos identificar questões que ainda podem ser melhoradas, mas podemos manter uma boa base defensiva.

Como avalia performances de Di María e Papu Gómez:

- Estou bastante satisfeito e contente, porque eles continuam fazendo parte da seleção da Argentina, pertencem a essa geração em que confiamos muito. Demonstram que estão ativos, mostram que ainda podem contribuir muito.

Globo Esporte