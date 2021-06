Thiago Braz vence meeting na Alemanha com melhor marca do ano

(Foto: Dylan Martinez/Reuters)





Atual campeão olímpico no salto com vara, Thiago Braz conquistou o título do Meeting de Leverkusen, na Alemanha. O saltador conseguiu sua melhor marca na temporada, com 5,80m. Ele dividiu o ouro com Ernest Obiena, das Filipinas, seu companheiro de treinamento em Fórmia, na Itália, e que conquistou a mesma marca. O alemão Bo Kanda Baehre ficou em terceiro lugar, também com 5,80m.

Recordista olímpico, com 6,03m, Thiago Braz ainda busca voltar à melhor forma antes das Olimpíadas de Tóquio. Após a conquista na Alemanha, o saltador entra na reta final da preparação para os Jogos.

A baiana Ketiley Batista ficou em segundo lugar nos 100 m com barreiras, com 13s17 (0.1). A vitória foi da australiana Hannah Jones, com 13s06. A alemã Monika Zapalska terminou em terceiro lugar, com 13.31.

Nos 100 m, Rosangela Santos correu a semifinal, mas não avançou. Ela ficou em quinto lugar na sua série, com 11s35 (2.0), segundo melhor tempo no Ranking Brasileiro de 2021.

Globo Esporte