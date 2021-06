Tóquio sai do estado de emergência do coronavírus um mês antes das Olimpíadas

(Foto: Getty Images)





A pouco mais de um mês para a abertura das Olimpíadas, Tóquio vai sair do estado de emergência em relação à pandemia do coronavírus. Nesta quinta-feira, o primeiro ministro do Japão, Yoshihide Suga, anunciou que a capital do país e outras oito prefeituras vão ter um relaxamento das restrições a partir do dia 20 de junho.

Tóquio e as prefeituras de Hokkaido, Aichi, Kyoto, Osaka, Hyogo, Okayama, Hiroshima e Fukuoka vão passar ao estado de quase emergência até o dia 11 de julho. Okinawa é a única prefeitura do Japão que continua no estado de emergência em relação à covid-19 até 11 de julho.

- O importante é continuar com nossas políticas com um senso de urgência para prevenir a propagação de infecções. Ao mesmo tempo, devemos manter nossos esforços de vacinação para prevenir o colapso do sistema médico - disse Suga.

No estado de quase emergência, a venda de bebidas alcóolicas, no momento proibida em restaurantes, passa a ser permitida até 19h. Bares e restaurantes continuam fechando às 20h. O Japão também já havia anunciado um limite de 10 mil pessoas em grandes eventos.

