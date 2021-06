Velocitta recebe duas etapas da Stock Car de olho nos freios

(Foto: Vanderley Soares/P1 Media Relations)





Depois de duas etapas bastante disputadas em Goiânia e Interlagos nas vitórias de Daniel Serra, Ricardo Maurício, Gabriel Casagrande e António Félix da Costa, a Stock Car Pro Series vai ao Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), para a disputa não de uma, mas de duas etapas.

O exigente traçado de 3.438 metros recebe a terceira etapa neste sábado (19) e a quarta no domingo (20), em um final de semana recheado de velocidade com quatro corridas, que serão transmitidas ao vivo por Band, SporTV, pelo YouTube oficial da Stock Car e pelo canal AutoVídeos, além do Motorsport.tv. Nos dois dias, a largada principal acontece às 13h10.

O circuito, conhecido por exigir bastante do conjunto de freios, especialmente dos discos Fremax e pastilhas Fras-le, tem dois pontos importantes de frenagem, nas curvas 1 e 8 (esta, conhecida como saca-rolha). Na primeira curva do traçado, os carros se aproximam a uma velocidade de 215 km/h e reduzem para 90 km/h no contorno da curva, e o fazem com uma frenagem que se estende por 170 metros reduzindo a velocidade em 125 km/h durante apenas quatro segundos, gerando uma desaceleração de 1,5 G.

No ‘Saca-Rolha’, os carros vêm em uma reta longa, em descida, carregando bastante velocidade e atingem 200 km/h no ponto de frenagem, no qual os pilotos reduzem para aproximadamente 90 km/h em 135 metros, tirando 110 km/h em 3,5 segundos com uma desaceleração de 1,4 G.

Uma volta completa no Velocitta dura pouco mais de 1min30s a bordo do Stock Car, e 25% do tempo de volta – cerca de 22 segundos – é gasto fazendo uso dos freios. Seletivo com subidas e descidas, o circuito oferece boas oportunidades de ultrapassagem, especialmente nas duas curvas onde os freios são mais exigidos, e com a previsão de temperaturas mais baixas durante o final de semana (mínimas de 10 graus e máxima de 24ºC), a refrigeração do sistema de freios torna-se um aspecto a ser bastante monitorado nas atividades de pista, uma vez que os discos de freio Fremax são feitos para trabalhos a temperaturas de até 720ºC, enquanto as pastilhas de freio da Fras-le suportam temperaturas de trabalho de até 840ºC.

A liderança do campeonato segue nas mãos de Daniel Serra, da Eurofarma-RC, que tem 68 pontos, apenas três a mais que Bruno Baptista, da RCM. Átila Abreu é o terceiro na classificação geral com o carro da Shell V-Power somando 63 pontos enquanto Cesar Ramos, da Ipiranga Racing, soma 62. Denis Navarro fecha os cinco primeiros com 58 pontos.

A FRAS-LE e a FREMAX são as fornecedoras oficiais de pastilhas e discos de freio da categoria, respectivamente, e trabalham em conjunto com as todas as equipes do grid para assegurar o melhor desempenho, segurança, eficiência e confiabilidade. A Fremax é a fornecedora dos discos desde 2004 e a Fras-le, desde 2016.