Vice-artilheiro da Euro, Schick desabafa: “Ninguém acreditava que eliminaríamos a Holanda”

(Foto: Darko Bandic / POOL / AFP)





Vice-artilheiro da Eurocopa com quatro gols, um atrás apenas de Cristiano Ronaldo (que já está eliminado), o atacante Patrick Schick rasgou elogios à atuação da República Tcheca diante da Holanda. Com a vitória por 2 a 0 no último domingo em Budapeste, os tchecos, considerados azarões antes da partida, avançaram às quartas de final.

- É formidável estarmos classificados, ninguém acreditava que seríamos capazes de eliminar a Holanda. Estamos muito felizes - disse o atacante, que marcou o segundo gol tcheco.

- Talvez não sejamos grandes estrelas como os holandeses, mas mostramos um espírito de equipe formidável, lutamos e é isso que fez a diferença - analisou Schick, em declarações publicadas pela agência de notícias “AFP”.

Segundo o atacante do Bayer Leverkusen, a expulsão do zagueiro De Ligt, quando o jogo estava 0 a 0 no começo do segundo tempo, foi fundamental para o triunfo tcheco.

- O ponto de virada do jogo foi o cartão vermelho de (Matthijs) De Ligt, então foi relativamente fácil para nós - reconheceu.

Com a vitória, a República Tcheca vai enfrentar a Dinamarca, no sábado (3 de julho), por uma vaga nas semifinais da Eurocopa.