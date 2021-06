Viña, Arrascaeta e Suárez são contra a realização da Copa América: "Não é o momento"

O lateral-esquerdo Matias Viña, do Palmeiras, e o meia Giorgian De Arrascaeta, do Flamengo, se apresentaram à seleção do Uruguai na segunda-feira, para os compromissos pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Na chegada em Montevidéu, os dois jogadores foram questionados sobre a realização da Copa América nesse momento e se mostraram contra.

— Pessoalmente, por tudo o que está passando na pandemia, acho que não se deveria jogar. Mas, se se deve jogar, vamos jogar — declarou Matías Viña, ao programa "La Ora Deportiva", da rádio "970 Universal".

— O mundo está vivendo, a dificuldade que estamos vivendo, poucos países tem condições. Eu acho que agora não é o momento indicado para jogar. Mas nós não podemos fazer nada — disse Arrascaeta.

No mesmo dia, o zagueiro Diego Godín, capitão do time, deu entrevista coletiva e falou sobre a determinação do grupo para conquistar o título da Copa América. O país é o maior vencedor do torneio, com 15 troféus, sendo o último de 2011.

Pensamos na possibilidade de jogar uma Copa América com a ilusão e a vontade de ganhar, para ter o título de número 16 para o Uruguai.

— Diego Godín, capitão do Uruguai, em entrevista coletiva

No último sábado, portanto antes da transferência da Copa América para o Brasil, o atacante Luis Suárez também havia se mostrado contrário à realização da Copa América, devido ao grande número de casos de Covid-19 na América do Sul.

— Estamos em uma situação difícil a nível mundial, chama a atenção que se jogue, nessa realidade, mas no momento temos que enfrentar isso da melhor maneira possível e não pensar na pandemia. Na América do Sul nos últimos meses e na argentina o cenário sé dos mais complicados — declarou Suárez, em uma entrevista coletiva em sua chegada ao país.

O Uruguai enfrenta na próxima quinta-feira o Paraguai, no Estádio Centenário, em Montevidéu. Depois, no dia 8, vai encarar a Colômbia, no Estádio Metropolitano Barranquilla, fora de casa.

A seleção do Uruguai está em quinto lugar na tabela de classificação das eliminatórias sul-americanas, com seis pontos. A Celeste obteve duas vitórias e duas derrotas nos quatro primeiros jogos.

