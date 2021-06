Wijnaldum diz que Holanda não vai se ajoelhar em protesto antirracista antes de estreia na Euro

Uma das primeiras polêmicas da Eurocopa, o ato de se ajoelhar antes das partidas como forma de protesto antirracista foi tema na entrevista coletiva da Holanda neste sábado. O meia Georginio Wijnaldum, capitão da seleção, disse que os jogadores holandeses não repetirão o gesto na estreia contra a Ucrânia, neste domingo, pelo Grupo C.

- Não nos ajoelharemos para protestar contra o racismo. Primeiro, porque nunca protestamos dessa maneira. Na Inglaterra já estão acostumados, mas aqui (na Holanda) não. Segundo, porque já fazemos muita coisa contra isso. Não digo que é o suficiente, mas não nos ajoelharemos – afirmou Wijnaldum.

O gesto de se ajoelhar foi inspirado no jogador de futebol americano Colin Kaepenick, que em 2016 negou-se a ficar de pé durante a execução do hino norte-americano em um jogo da NFL. A ação pretendia chamar atenção para a violência policial contra a população negra. O gesto foi adotado pelos jogadores de futebol da Premier League durante as duas últimas temporadas após o assassinato de George Floyd em maio de 2020.

Meia explica transferência pelo PSG

Recentemente contratado pelo PSG, Wijnaldum falou porque trocou o Liverpool pelo time francês apesar de ter sido colocado como reforço certo do Barcelona por toda imprensa europeia ao longo da temporada.

- Negociei com o Barcelona por quatro semanas. Eu mesmo achei que ia para lá. Mas não deu certo. O PSG foi mais rápido. E gostei muito do projeto.

Globo Esporte