Zé Roberto convoca seleção do Brasil para Olimpíadas de Tóquio

Vice-campeão da Liga das Nações, José Roberto Guimarães não quis esperar. Na manhã deste sábado, o técnico anunciou a convocação da seleção para as Olimpíadas de Tóquio. Na lista, o fim das dúvidas: Rosamaria, Ana Cristina e Roberta estão garantidas em Tóquio. Sheilla, Dani Lins e Adenízia, campeãs olímpicas, estão fora dos Jogos.

As maiores dúvidas eram mesmo nas pontas e na segunda vaga de levantadora. Zé Roberto decidiu apostar na juventude de Ana Crisitina, de 17 anos, e deixou Sheilla fora da lista. A bicampeã olímpica não conseguiu recuperar a melhor forma e acabou fora da lista. Rosamaria, que entrou muito bem na maioria dos jogos e tem a versatilidade de jogar na ponta e como oposta, também foi chamada.

Durante a Liga, Zé Roberto fez um rodízio entre as levantadoras. No fim, Roberta ganhou o duelo com Dani Lins e vai a Tóquio como reserva de Macris, a titular da posição. Será a primeira edição dos Jogos da levantadora, cortada antes das Olimpíadas do Rio.

No meio de rede, tudo parecia mais encaminhado. Destaques do time na campanha da Liga das Nações, Carol e Carol Gattaz garantiram a convocação durante a competição. Bia, mais utilizada por Zé Roberto na Itália, ganhou a disputa com Adenízia e Mayany.

Quem também, enfim, pode comemorar uma convocação para as Olimpíadas é Camila Brait. A líbero, cortada às vésperas dos Jogos de Londres e Rio, está na lista final rumo a Tóquio.

Confira a lista de convocadas:

Levantadoras:

Macris

Roberta





Oposta:

Tandara





Oposta/Ponteira:

Rosamaria





Ponteiras:

Gabi

Natália

Fernanda Garay

Ana Cristina





Centrais:

Carol

Carol Gattaz

Bia





Líbero:

Camila Brait





Globo Esporte