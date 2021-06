Zipp Brasil apresenta três novos modelos de rodas para o mercado mundial

A Zipp Brasil lança globalmente nesta terça-feira, 22 de junho, os modelos de rodas: Zipp 454 NSW, 404 Firecrest e 858 NSW, todas com tecnologia tubeless, para uso com freios a disco e inovações surpreendentes.

O triatleta Santiago Alves Ascenço é o primeiro no país a usar as novíssimas rodas Zipp 454 NSW:

"O mais impressionante é a leveza. É inacreditável como a Zipp conseguiu baixar em mais de 400g uma roda que já era super leve. Quando recebi o par de rodas até achei que estava faltando uma de tão leve," brinca Santi”, como é carinhosamente conhecido no esporte. "Ainda rodei pouco com elas, mas ao calibrar na pressão recomendada de no máximo 72psi é notável a eficiência e o conforto que as rodas oferecerem. Os ganhos marginais são o que fazem a diferença entre ganhar e perder. Até mesmo para os atletas amadores, em que os ganhos são mais difíceis. A tecnologia está aí para ser usada, sempre digo aos meus quase 700 alunos, invista em equipamentos de qualidade que podem ajudar na evolução," comenta Santiago, que é atleta profissionais há 25 anos e treinador.

As Zipp 454 NSW Tubeless com freios à disco são o conjunto de rodas mais avançado para corrida na estrada. Esta roda oferece tudo o que o ciclista de desempenho exige. As novas Zipp 454 NSW Tubeless são aerodinamicamente eficientes e estáveis em todas as condições de vento. Além do aro mais largo que é projetado para pneus sem câmara com baixa pressão para reduzir a resistência ao rolamento e amortecimento de vibração, então você perderá o mínimo de energia possível na estrada. Esta roda é otimizada para pneus sem câmara de 28 mm para velocidade máxima.

As 454 NSW apresentam as mais avançadas tecnologias da Zipp. A forma do aro ondulado Sawtooth de 58mm com Hyperfoils é a nossa roda mais aerodinâmica e estável. As 454 NSW apresentam as mais avançadas tecnologias da Zipp. A forma do aro ondulado Sawtooth de 58mm com Hyperfoils é a nossa roda mais aerodinâmica e estável na família 404. As 454 NSW Tubeless com freios à Disco são aproximadamente meio quilo (mais de 400g) mais leves que as antecessoras!

O uso de aros sem ganchos (lateral reta) pela Zipp nas 454 NSW é essencial para torná-lo mais rápido. Com o hookless, a transição entre o pneu e o aro é mais contínua e aerodinâmica. Os aros sem ganchos da Zipp têm distribuição de resina mais eficiente, o que significa rodas mais leves e mais fortes.

No centro da 454 NSW estão os cubos Cognition V2 Hubset reprojetados com um mecanismo Axial Clutch V2 atualizado para um engate mais rápido, menor atrito e durabilidade aprimorada.

TECNOLOGIAS:

- Tecnologia Total System Efficiency

- ImPress

- Sawtooth

- Axial Clutch V2

CARACTERÍSTICAS:

- Os cubos Cognition rodam eficientemente pedalando ou apenas girando com a tecnologia Axial Clutch V2

- As 454 NSW Tubeless com freios à Disco são aproximadamente meio quilo (mais de 400g) mais leves que as antecessoras!

- TSE para grande eficiência e redução da resistência a rolagem.

- Aro Sawtooth com nós Hyperfoil e padrão de ondulação HexFin ABLC para desempenho de estabilidade aerodinâmica e de vento cruzado com uma profundidade de borda ondulada de 53/58 mm

- Grafismos Zipp aplicados usando a tecnologia de impressão direta ImPress

- Freehub XDR or SRAM/ Shimano

- Vendidas com eixos traseiros e dianteiros de 12mm

- Para discos de freio Centelock com anéis inclusos nas rodas.

- Freehub Campagnolo vendido separadamente

- Garantia Vitalícia

As Zipp 404 Firecrest Tubeless à Disco são um ícone da velocidade com 3 décadas de uso. A herança das 404 como ícone de velocidade da Zipp remonta a décadas, e seu futuro é ainda mais brilhante. Com 58 mm de profundidade, a 404 Firecrest Tubeless é ideal para corridas de estrada, contra-relógio e triatlo, Gran Fondos e pedais em terrenos mistos. A largura interna de 23 mm das rodas é perfeita para usar pneus sem câmara mais largos com pressão de ar reduzida. Esse é um componente vital da tecnologia Total System Efficiency, ou TSE, uma abordagem para acelerar em estradas e condições de condução em constante mudança. Especificamente, o TSE se concentra em superar barreiras específicas para a velocidade: resistência ao vento, gravidade, resistência ao rolamento e perdas por vibração. A tecnologia Zipp ABLC Sawtooth usa um padrão de ondulação intrincado para melhorar a eficiência aero.

O uso de aros sem ganchos (lateral reta) da Zipp nas 404 Firecrest é essencial para torná- las mais rápidas. Sem ganchos, a transição entre o pneu e o aro é mais uniforme e aerodinâmica. Os aros sem gancho da Zipp têm distribuição de resina mais eficiente, o que significa rodas mais leves e mais fortes.

No centro das 404 Firecrest Tubeless à Disco-estão os versáteis e duráveis cubos desenvolvidos na Alemanha ZR1 DB. Se você tivesse que escolher apenas uma roda para andar em estradas e corridas, a 404 Firecrast com freios à disco Tubeless é uma escolha inteligente e rápida.

TECNOLOGIAS:

- Tecnologia Total System Efficiency

- Covinhas ABLC

CARACTERÍSTICAS:

- Rodas de corrida versáteis para bicicletas de corrida modernas com perfil de aro tubeless e sem gancho.

- Lateral do aro otimizada para fácil instalação do pneu.

- Perfil de aro largo de 23mm cria uma interface de pneu melhor para ser rápido na estrada ou fora dela.

- O novo cubo ZR1 DB foi projetado na Alemanha com melhor design de vedação para maior durabilidade e resposta mais rápida com 66 pontos e engate.

- Vendido com endcaps traseiros e dianteiros 12mm

- Para discos de freio Center lock com anéis de trava inclusos nas rodas.

- Freehub XDR ou SRAM/ Shimano

- Freehub Campagnolo vendido separadamente.

- Garantia Vitalícia

A arma aerodinâmica definitiva da Zipp é rápida no vento (graças ao seu formato de aro ondulado) e no solo (graças ao tubeless). Você obtém as muitas vantagens aerodinâmicas das rodas 858 NSW Tubeless com o benefício adicional de maior aderência nas curvas e conformidade com a resistência de rolamento reduzida do tubeless.

A largura interna de 18mm das rodas é otimizada para usar pneus mais largos com pressão de ar reduzida. O formato ondulado do aro 858 NSW, nosso perfil Sawtooth próprio, segue sugestões de design da natureza para nossa roda de mais alto desempenho quando se trata de eficiência aerodinâmica e estabilidade de vento cruzado.

Essas estruturas inspiraram os engenheiros de desenvolvimento avançados da Zipp a, pela primeira vez, aplicar sistematicamente a biomimética para resolver o complexo desafio de projetar uma roda, com os nós ondulantes do Hyperfoil, que reduzem o arrasto aerodinâmico e a força lateral.

Quando chega a hora de diminuir a velocidade ou parar, os freios à disco lhe darão a confiança e a força de parada de que você precisa. Simplificando, a 858 NSW Tubeless à Disco é ideal para aqueles focados em triatlo, contra- relógio ou condução agressiva na estrada.

O conjunto de cubos Cognition DB V2 do 858 NSW é reprojetado com Axial Clutch V2 para um engate mais rápido e menor atrito. Cada vez que um conjunto de cubos convencional começa a desacelerar, o atrito dentro do freehub do cubo funciona como um freio a tambor para desacelerar o ciclista. O arrasto entre o corpo do cubo e os engates do freehub durante a desaceleração é considerado uma perda de eficiência,especialmente para rodas de estrada. A solução?

O cubo Cognition V2 traseiro com tecnologia AxialClutch V2 reduz o arrasto, desengatando o mecanismo de engate durante a desaceleração. A mola ondulada do AxialClutch V2 atua para reativar o mecanismo do freehub de forma rápida e consistente, uma vez que o ciclista começa a pedalar. Os cubos também são leves e duráveis.

TECNOLOGIAS:

- ImPress

- Sawtooth

- Axial Clutch V2

CARACTERÍSTICAS:

- Uma identidade cosmética que grita velocidade, grafismos Zipp aplicados usando a tecnologia de impressão direta ImPress da Zipp

- Aro Sawtooth com nós Hyperfoil e padrão de ondulação HexFin ABLC para desempenho de estabilidade aerodinâmica e de vento cruzado com uma profundidade de borda ondulada de 77/82 mm

- Para discos de freio Center lock com anéis de trava inclusos nas rodas.

- Freehub XDR ou SRAM/ Shimano

- Os cubos Cognition rodam eficientemente pedalando ou apenas girando com arrasto 12mm reduzido e menor atrito.

- Largura interna de 18mm e compatibilidade sem câmara para otimização de pneus mais largos com menor pressão do pneu

- Freehub Campagnolo vendido separadamente.

- Garantia Vitalícia

DISPONIBILIDADE E VALORES

As novas rodas Zipp estarão disponíveis a partir de julho de 2021. Abaixo, seguem os valores sugeridos para o par de rodas, disponível no site oficial: www.zippbrasil.com.br: