A 500 dias da Copa de 2022, Catar promete estádios até o fim do ano e diz ter 95% da infraestrutura

(Foto: Divulgação/Comitê Catar 2022)





O Catar celebra nesta sexta-feira o marco de 500 dias para a Copa do Mundo de 2022, e o sentimento no comitê organizador é de otimismo com relação a todas as entregas prometidas. De acordo com a organização, o país já concluiu 95% das obras de infraestrutura prevista no projeto apresentado há 10 anos e finalizará a construção dos três estádios restantes até o fim do ano. O Mundial começa no dia 21 de novembro do ano que vem.

O CEO do comitê organizador, Nasser Al Khater, destacou que, aos poucos, o país começará a focar em treinar o pessoal envolvido em toda a operação da Copa do Mundo e em realizar eventos-testes com os estádios do Mundial. O primeiro deles será a Copa Árabe, que será realizada no fim do ano pela Fifa, com todo o protocolo padrão da entidade.

- Até o fim do ano todos os estádios estarão prontos. Temos cinco que estão completos, e três que estarão prontos até o fim do ano. Seis poderão ser usados pela Fifa na Copa Árabe, que será realizada em novembro - disse o CEO.

Nasser Al Khater apontou que considera que o país está "em um ótimo estágio" depois de 10 anos de obras, que incluem a construção de um metrô do zero na capital Doha, além da expansão do aeroporto da cidade.

- Desde 2011 temos trabalhado duro na infraestrutura e nas estruturas esportivas, como estádios e centro de treinamentos. Estamos em um ótimo estágio, com cerca de 95% pronto. Se olharmos para o metrô, para as estradas, a expansão do aeroporto, estamos bem posicionados. Estaremos prontos a tempo da Copa do Mundo - destacou.

Entre os estádios ainda em obras está o de Lusail, palco da grande decisão, que vem sendo construído em uma cidade próxima a Doha - que também nasceu do zero, em meio ao deserto, como um dos grandes projetos do país para a Copa do Mundo de 2022. O Catar vem investindo em uma enorme infraestrutura prevista em um plano de desenvolvimento do país até 2030, que tem o Mundial como grande catalisador.

Além do estádio de Lusail, restam ficar prontos o Al Thumama e o Ras Abu Aboud, que será construído com contêiners e depois totalmente desmontado. Já foram inaugurados oficialmente Al Janoub e Ahmad Bin Ali - além do Khalifa Internacional, único que não foi construído especificamente para o Mundial, mas passou por uma grande reforma. O Education City e o Al Bayt já têm obras concluídas, mas ainda não tiveram um evento oficial de inauguração.

Veja o status dos oito estádios da Copa de 2022:

Estádio de Lusail

Status: Conclusão prevista para 2021

Capacidade: 80 mil pessoas

Jogos marcados: 6 da fase de grupos, 1 das oitavas, 1 das quartas, 1 das semifinais e a grande decisão





Estádio Al Bayt

Status: Concluído, mas não inaugurado

Capacidade: 60 mil

Jogos marcados: 6 da fase de grupos, 1 das oitavas, 1 das quartas e 1 da semifinais





Estádio Al Thumama

Status: Conclusão prevista para 2021

Capacidade: 40 mil

Jogos marcados: 6 da fase de grupos, 1 das oitavas e 1 das quartas de final





Estádio Education City

Status: Concluído, mas não inaugurado

Capacidade: 40 mil

Jogos marcados: 6 da fase de grupos, 1 das oitavas e 1 das quartas de final





Estádio Khalifa International

Status: Reformado, reinaugurado em maio de 2017

Capacidade: 40 mil

Jogos marcados: 6 da fase de grupos, 1 das oitavas e a disputa do 3º lugar





Estádio Ahmad Bin Ali

Status: Concluído, inaugurado em dezembro de 2020

Capacidade: 40 mil

Jogos marcados: 6 da fase de grupos e 1 das oitavas de final





Estádio Ras Abu Aboud

Status: Conclusão prevista para 2021

Capacidade: 40 mil

Jogos marcados: 6 da fase de grupos e 1 das oitavas de final

Ras Abu Aboud será totalmente desmontado depois do Mundial — Foto: Divulgação/Comitê Catar 2022

Ras Abu Aboud será totalmente desmontado depois do Mundial — Foto: Divulgação/Comitê Catar 2022





Estádio Al Janoub

Status: Concluído, inaugurado em maio de 2019

Capacidade: 40 mil

Jogos marcados: 6 da fase de grupos e 1 das oitavas de final





Globo Esporte