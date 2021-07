À espera de Lyon e Chelsea, Flamengo vê Thiago Mendes se reapresentar na França e Kenedy ficar no Rio

(Foto: Getty Images)





O Flamengo segue firme nas negociações por Thiago Mendes e Kenedy, e em ambas a percepção é de jogos de paciência. Com estratégias similares para empréstimo com opção de compra, o clube aguarda a sinalização para avançar nas tratativas com Lyon e Chelsea, que tiveram comportamentos diferentes com seus jogadores ao término das férias.

Thiago Mendes já está na França e se reapresentou para pré-temporada com o Lyon. O volante já deixou claro o desejo de se transferir para o Flamengo e deixou as tratativas entre os clubes. Já Kenedy aguarda no Brasil uma resposta do Chelsea para o contato inicial rubro-negro através de seu empresário, Evandro Ferreira, e de Giuliano Bertolucci.

Com jogadores envolvidos em Europa e Copa América, os Blues dividiram o elenco no reinício dos trabalhos e marcaram para segunda-feira, dia 5, a reapresentação dos jogadores que estavam emprestados na última temporada no CT de Cobham. Kenedy defendeu o Granada, da Espanha, mas segue no Brasil até que se tenha uma perspectiva do rumo da negociação.

Com o aval do meia-atacante, o Flamengo fez contatos com o Chelsea na última segunda-feira para saber a viabilidade de um empréstimo com valor de compra estipulado. Não houve debate sobre valores, nem com o jogador, nem com os ingleses, que avaliam o cenário no mercado europeu para uma venda definitiva antes de dar sinal verde aos cariocas.

A situação de Thiago Mendes é similar, mas o Flamengo já conversa diretamente com o empresário Paulo Pitombeira, responsável pela carreira do jogador, e com Juninho Pernambucano, homem forte do Lyon. O clube francês se mostrou disposto a conversar em um primeiro momento e possibilidades de gatilhos que indicariam uma compra futura são debatidos.

Além de Kenedy e Thiago Mendes, o Flamengo segue de olho em Renato Augusto. O camisa 8 do Brasil na última Copa do Mundo já conversa com representantes para definir a saída do Beijing Gouan, com quem tem contrato até o fim de 2021 e cinco meses de salários atrasados. Após o litígio, a diretoria rubro-negra projeta entrar em ação.

Globo Esporte