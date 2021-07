Abertura das Olimpíadas terá homenagem a atletas que treinaram em casa na pandemia

(Foto: Carl Court/Getty Images)





A cerimônia de abertura das Olimpíadas, na sexta-feira, dia 23, às 23 horas do Japão (8h de Brasília), no Estádio Olímpico de Tóquio, terá alguns minutos de homenagem aos atletas que passaram parte da pandemia do novo coronavírus treinando em seus respectivos lares.

Segundo informações apuradas pelo ge, o momento em que o confinamento será lembrado inicia-se com vídeos pessoais de esportistas fazendo os mais diversos esportes olímpicos em suas casas. Em seguida, no gramado do estádio, haverá uma encenação com um atleta correndo em uma esteira, outro pedalando em uma bicicleta ergométrica e um terceiro remando em um equipamento específico para a prática. No centro da apresentação, acontecerá uma coreografia com dançarinos simulando outras modalidades olímpicas.

A tradicional festa de abertura dos Jogos Olímpicos vai ser reduzida neste ano. O desfile das delegações não será com dezenas de atletas representando cada país. No lugar de um, o Comitê Organizador permitiu que os países tenham dois atletas como porta-bandeira, desde que seja um homem e uma mulher. O Brasil ainda não divulgou nem quantos atletas levará ao Estádio Olímpico na abertura nem quem serão os escolhidos para carregar a bandeira. E não haverá torcida na cerimônia.

Globo Esporte