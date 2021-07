Alison dos Santos vence e bate recorde sul-americano nos 400m com barreira na Diamond League

Alison dos Santos correspondeu às expectativas, neste domingo, pela Diamond League, em Estocolmo, na Suécia. O brasileiro venceu a prova dos 400m com barreira ao anotar 47,34s, baixando a sua marca anterior (47,37s, obtida na última quinta-feira, em Oslo) , conquistou a medalha de ouro e bateu de novo o recorde sul-americano. O turco Yasmani Copello (48,19s) e o jamaicano Kemar Mowatt (48,75s) completaram o pódio.

Kyron McMaster, que disputava a primeira colocação com Alison, chegou a atrapalhar levemente o brasileiro ao se desequilibrar após tropeçar na barreiras. O atleta das Ilhas Virgens Britânicas, perdeu tempo, porém, se manteve de pé. Na última barreira, contudo, McMaster sofreu a queda e foi ultrapassado por todos os competidores.

Armand Duplantis vence com tranquilidade

Em casa e à vontade diante dos compatriotas, Armand Duplantis ficou com a medalha de ouro no salto com vara. "Mondo", de 21 anos de idade, marcou 6,01m, deixando para trás o americano Sam Kendricks (5,92m) e Renaud Lavillenie (5,92m), que completaram o pódio. O sueco é um dos fortes candidatos ao ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

