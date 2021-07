Alison e Álvaro dominam holandeses e se garantem nas oitavas nas Olimpíadas

(Foto: PILAR OLIVARES/Reuters)





Cotados ao pódio olímpico em Tóquio, Alison e Álvaro Filho espantaram a zebra e avançaram para as oitavas de final do torneio masculino do vôlei de praia nas Olimpíadas de Tóquio. Na noite desta quinta-feira, no Shiokaze Park, eles bateram os holandeses Robert Meeuwsen e Alexander Brouwer por 2 sets a 0, com parciais de 21/14 e 21/19, e passaram para o mata-mata.

Os dois haviam estreado com vitória por 2 sets a 0 sobre os argentinos Azaad e Capogrosso, mas perderam o embate seguinte para os norte-americanos Lucena e Daulhausser por 2 sets a 1.

O adversário dos brasileiros nas oitavas de final será definido depois das partidas desta sexta-feira e os cruzamento

1º set

Os brasileiros começaram o confronto atrás do placar, depois do erro de Alison na tentativa de uma largada no fundo de quadra. Os holandeses, por outro lado, ditaram o ritmo no início, forçaram o jogo no Mamute e abriram confortável vantagem de 5 a 2.

O próprio Alison, porém, se mostrou importante para a reação brasileira. Um bloqueio diminuiu a diferença para 6 a 5 e recolocou a dupla na partida. Com outra jogada semelhante, o Mamute igualou o marcador em 7 a 7 posteriormente.

A partir do segundo bloqueio de Alison, o confronto seguiu equilibrado até a segunda metade da parcial, quando o Brasil abriu pequena diferença de dois pontos. A diferença deu consistência e deixou a dupla mais à vontade na parcial.

Depois do equilíbrio, Alison e Álvaro abriram cinco pontos (18 a 13) e confirmaram a vitória no primeiro set com um ataque preciso de Alvinho na paralela (21 a 14).

2º set

A dupla brasileira continuou com o volume de jogo em alta octanagem na segunda parcial. Mas não conseguiu deslanchar. E ainda viu os europeus crescerem e abrirem 8 a 6 depois de um ataque de Brouwer. Mas Alison e Álvaro não deixaram desgarrar e, na metade do set, o placar apontava 10 a 10.

Com um contra-ataque de Álvaro, a parceria passou à frente com 13 a 12 e em seguida abriu mais dois na dianteira. Os brasileiros tiveram chance de selar a vitória, mas ela veio com drama.

O match point saiu depois de uma defesa de Álvaro que virou ponto. E o triunfo saiu de um contra-ataque de Alison.

Globo Esporte