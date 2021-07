Antes de encarar o Brasil, seleção alemã abandona amistoso após ofensa racista a zagueiro

(Foto: Divulgação / DFB)





Adversária do Brasil na primeira rodada do torneio masculino de futebol nas Olimpíadas, a Alemanha abandonou o amistoso deste sábado contra a seleção de Honduras após o zagueiro Jordan Torunarigha ter sido alvo de ofensa racista. A partida em Wakayama, no Japão, foi interrompida faltando cinco minutos para o fim, com o placar em 1 a 1.

Esse foi o último compromisso da Alemanha antes da estreia oficial nos Jogos Olímpicos Tóquio-2020. O confronto foi disputado em estádio com portões fechados, com três tempos de 30 minutos.

— Se um dos nossos jogadores é insultado de forma racista, não é uma opção para nós continuar jogando — declarou o técnico da seleção olímpica alemã, Stefan Kuntz.

O defensor teria sido ofendido por um jogador adversário. A federação hondurenha negou as acusações e disse que houve um "mal-entendido em campo".

— Jogo finalizado aos 87 minutos por abandono, porque um jogador alemão alegou um suposto insulto racista por parte de um atleta hondurenho. A federação expressa sobre o tema que a situação passa por um mal entendido no campo — declarou a seleção hondurenha.

Torunarigha é jogador do Hertha Berlin. Ele já havia sofrido episódio semelhante pelo time alemão em fevereiro do ano passado, durante a partida contra o Schalke 04 pela Copa da Alemanha.

A Alemanha enfrenta a seleção brasileira na próxima quinta-feira, dia 22 de julho, no Estádio de Yokohama. Depois, seus outros compromissos pelo Grupo D são contra a Arábia Saudita, no dia 25, e contra a Costa do Marfim, no dia 28.

