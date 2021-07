Após gol e assistência em vitória do CRB, Diego Torres considera 2021 como principal ano da carreira até o momento

Na sua quarta temporada atuando no futebol brasileiro, o argentino Diego Torres está vivendo uma grande fase. Na vitória do CRB contra o Vila Nova-GO por 2×1, no último domingo (18), o meia alcançou números importantes que o fazem considerar 2021 o seu melhor ano da carreira até o momento.

Com o gol e assistência na partida contra o Vila Nova-GO, Diego Torres chegou a 18 participações diretas em gols neste ano (contando com jogos disputados em 2021 mas válidos pela temporada 2020), com onze gols anotados e sete assistências, igualando sua melhor marca pessoal de 2015, quando atuava pelo Estudiantes Caseros, da Argentina. Além disso, o meia teve participação em 41% dos gols do CRB nesta Série B do campeonato brasileiro (7 dos 17 anotados).

“Vem sendo uma temporada incrível. Só tenho a agradecer pela confiança do CRB no meu futebol e pelo apoio dos meus companheiros. Não se faz nada sozinho e se estou passando por uma boa fase, é muito em função da equipe. Espero continuar rendendo e ajudando o CRB na conquista dos seus objetivos”, revelou o meia de 30 anos.

Com a vitória no último domingo, o CRB chegou aos 20 pontos conquistados na tabela de classificação, entrando no G4 da Série B.

“Nosso objetivo é conquistar o acesso. A diretoria não está medindo esforços para que a nossa equipe fique cada vez mais competitiva e alcance essa tão sonhada vaga. Estamos apenas no começo e sabemos das dificuldades, mas o CRB continuará forte na briga para ficar com uma dessas quatro vagas”, finalizou o jogador.

O próximo compromisso do CRB na competição será contra o Coritiba, atual vice-líder, na quinta-feira (22), às 19 horas, no estádio Couto Pereira, em Curitiba.