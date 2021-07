Argentina empata com a Espanha e é eliminada do torneio de futebol masculino

No confronto direto entre dois gigantes do futebol mundial, a Espanha foi quem levou uma vaga nas quartas de final do torneio de futebol masculino das Olimpíadas de Tóquio. A equipe europeia empatou em 1 a 1 com a Argentina nesta quarta-feira, em Saitama, e se classificou para a próxima fase, eliminando os sul-americanos de forma precoce. Merino abriu o placar, e Belmonte empatou.

O empate faz com que a Espanha garanta a primeira colocação do grupo C, chegando a cinco pontos em três partidas. A segunda posição ficou com o Egito, que venceu a Austrália e chegou a quatro pontos, com saldo de um gol. A Argentina também somou quatro pontos, mas ficou em terceiro pelo saldo negativo de um gol. A Austrália finalizou sua campanha em quarto, com três pontos.

Apesar do empate, a Espanha foi quem comandou as ações ofensivas na maior parte do jogo. Com seu estilo tradicional, manteve a bola nos pés e criou algumas chances no primeiro tempo, com a Argentina chegando poucas vezes. Na etapa final, os espanhóis aumentaram o ritmo e perderam oportunidades boas antes de abrir o placar com Merino, aos 20. Só então a Argentina se lançou ao ataque - e chegou ao empate no fim do jogo, aos 40, com Belmonte, sem conseguir a necessária virada.

Agora, a Espanha terá como rival nas quartas de final a Costa do Marfim, que passou na segunda colocação do grupo D - o duelo será no próximo sábado, às 5h (de Brasília), em Miyagi. Quem vencer este confronto pegará nas semifinais o vencedor do duelo entre Japão e Nova Zelândia.