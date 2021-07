Arsenal empresta Guendouzi ao Olympique de Marselha, e Barcelona vende Junior Firpo ao Leeds

Após anunciar o brasileiro Gerson na semana passada, o Olympique de Marselha acertou com mais um jogador de meio-campo nesta terça-feira. Trata-se do volante Mattéo Guendouzi, emprestado pelo Arsenal por um ano com opção de compra.

O jogador francês de 22 anos atuou a última temporada cedido ao Hertha Berlim, fazendo 24 jogos (dois gols e três assistências) no Campeonato Alemão.

Outro negócio concluído nesta terça-feira no futebol europeu foi a contratação do lateral-esquerdo Junior Firpo pelo Leeds United. O time de Marcelo Bielsa pagou 15 milhões de euros ao Barcelona, que terá direito ainda a 20% numa futura venda do atleta espanhol de 24 anos.

Firpo jogou 41 vezes pelo Barça nas últimas duas temporadas, e ajudou o time catalão a conquistar a Copa do Rei na temporada passada. Revelado pelo Bétis, Firpo, que é a terceira contratação do Leeds até agora, usará a camisa 3.

Globo Esporte