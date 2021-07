Atleta se queima em sauna e corre o risco de amputar dedos dos pés

Esperança de medalha do Brasil no triatlo dos Jogos Paralímpicos de Tóquio, Jéssica Messali vive um drama. Na última semana, ela foi internada em um hospital após sofrer queimaduras nos pés. Jéssica, que não tem sensibilidade da cintura para baixo, se queimou durante uma atividade de aclimatação em uma sauna. Segundo os médicos, caso o quadro não tenha uma evolução nos próximos dias, ela terá que amputar os seis dedos lesionados.

Paraplégica desde 2013, quando sofreu um acidente de carro, Jéssica está em Portugal, onde vinha realizando a preparação para Tóquio. Apesar da gravidade do problema, a triatleta ainda mantém as esperanças de disputar a Paralimpíada.

- As vezes as coisas saem dos trilhos e temos que ser sábios e fortes para acalmar as emoções e lidar com "imprevistos" na jornada. Segunda- feira queimei os pés na sauna. Foram queimaduras de 2° e 3° graus. Foi difícil digerir as últimas 48 horas e as notícias que estão vindo com elas. No momento, aguardo uma possível amputação de seis dedos e infelizmente a minha preparação para os Jogos Paralímpicos será comprometida - escreveu Jéssica Messali em uma rede social.

Além da possível amputação de seis dedos, Jéssica ainda terá que passar por um enxerto no tornozelo direito. Ainda sem previsão de alta, a atleta será avaliada daqui a uma semana para saber se poderá participar dos Jogos Paralímpicos de Tóquio.

De acordo com a triatleta, a atividade de aclimatação na sauna tinha como função adaptar-se à temperatura média de 33° do verão japonês. Em entrevista ao UOL, Jéssica afirmou que fez todos os protocolos para a entrada na sauna, como alimentação, hidratação e o uso de toalhas, o que foi insuficiente para permitir as queimaduras.

Globo Esporte