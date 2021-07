Atletas de São Carlos abandonam jogo de futsal feminino após relato de racismo contra técnico

Atletas da equipe de futsal feminino de São Carlos abandonaram a quadra em apoio ao técnico Jeferson Teixeira, que relatou ter sofrido racismo de uma funcionária durante jogo contra Indaiatuba, pela Liga Paulista, nesta sexta-feira à noite, no Complexo Esportivo Morada do Sol, em Indaiatuba. A equipe mandante, em nota, negou que houve a ofensa.

O time da casa marcou o quinto gol, faltando ainda três minutos para o fim da partida, com a goleira aproveitando a posição adiantada da arqueira rival, praticamente sacramentando a vitória. Neste momento, de acordo com Teixeira, que foi expulso por reclamação e estava deixando a quadra, durante a comemoração, a funcionária que faz a secagem do piso teria praticado ofensas racistas contra ele.

Em vídeo da partida registrada pelo Donas da Bola, o treinador de São Carlos pediu ao árbitro e aos mesários que relatassem a ofensa. O juiz disse que estava prestando atenção na partida e que não poderia relatar algo que não viu. O técnico, junto com seu time, abandonou a quadra em protesto. Na sequência, uma correria é registrada também de atletas do time de Indaiatuba. De acordo com pessoas que estavam no local, a “rodogirl”, que teria proferido ofensas racistas, foi trancada em um banheiro para não ser agredida.

A Polícia Militar confirma que foi acionada ao Morada do Sol diante da alegação, mas a Secretaria de Segurança Pública informa que não há registro de Boletim de Ocorrência na cidade. Em contato com a reportagem, a equipe de São Carlos disse que vai registrar a ocorrência na própria cidade.

Em nota, a equipe de Indaiatuba disse que a “rodogirl” não é atleta e que teria comemorado em frente ao treinador do São Carlos com as palavras “boa, Bia” (veja nota na íntegra abaixo). A Secretaria Municipal de Esportes de Indaiatuba, também por meio de nota, disse que “é totalmente contra qualquer ato racista” e que aguarda a súmula da partida para tomar providências. A Liga Paulista de Futsal não se manifestou ainda ou confirmou se o relato do treinador foi incluído do documento da partida.

"RACISMO NÃO!

No jogo desta sexta-feira (1) contra a equipe de Indaiatuba vivemos um episódio extremamente triste e que causa muita indignação em nós. O jogo já caminhava para o final, a equipe de Indaiatuba estava vencendo por 5 a 2, quando o nosso técnico na ocasião, o profissional Jeferson Teixeira, foi expulso e vítima de racismo pela 'rodogirl' da equipe adversária com a fala: 'se fodeu seu negro'.

Indignado, o técnico comunicou o ato para o árbitro, pediu para ser relatado na súmula e toda a nossa equipe abandonou o jogo e se retirou da quadra. A Comissão Técnica da ASF também acionou a Polícia Militar que foi até o local, mas a infratora já não se encontrava. A ASF/Unicep São Carlos repudia qualquer ato de preconceito! Não vamos nos calar e já comunicamos que tomaremos as medidas cabíveis!"

Indaiatuba Futsal Feminino

"A equipe de futsal feminino de Indaiatuba vem por meio deste esclarecer os fatos ocorridos no Jogo entre Prefeitura Municipal de Indaiatuba x ASF/Unicep/São Carlos nesta sexta-feira 02 de Julho, pela Liga Paulista de futsal feminino Adulto 2021. Faltando 3 minutos para o encerramento da partida o técnico da equipe de São Carlos foi expulso da partida após receber o 2° cartão amarelo. Ao sair da quadra entrou em discussão com nossa staff, que por um ato impulsivo comemorou o último gol da partida que ocorreu enquanto ele se retirava. A Staff N. F., responsável pela secagem da quadra, NÃO É ATLETA, mas sim uma assídua voluntária do futsal feminino da cidade. N. F. nega que tenha praticado qualquer ato análogo ao racismo e que apenas disse a seguinte frase: 'Boa Bia'. (se referindo ao Quinto Gol feito pela goleira de Indaiatuba). A equipe de Indaiatuba repudia veementemente qualquer ato de racismo em qualquer esfera social que cause desigualdade e tente reduzir as pessoas. Esperamos que tudo se resolva da melhor maneira possível, sendo que qualquer presunção de racismo fomenta o negativismo e prejudica a visibilidade positiva ao futsal feminino."

Prefeitura de Indaiatuba

"A Secretaria Municipal de Esportes recebeu a informação de que um possível ato de racismo teria ocorrido no final da partida realizada entre os times de futsal feminino de Indaiatuba e São Carlos na noite de ontem (2/7). A Secretaria vem a público reafirmar que é totalmente totalmente contra qualquer ato racista e de desrespeito em qualquer uma de suas formas. Reforça ainda que aguarda a súmula da partida para embasar uma apuração e providências sérias e cabíveis."

Globo Esporte