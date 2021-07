Atlético-GO e Amuleto Bet anunciam acordo para patrocínio máster

Recém chegada ao Brasil, a casa de apostas esportivas Amuleto Bet anuncia acordo de patrocínio máster com o Atlético Clube Goianiense, clube reconhecido pelo seu modelo profissional de gestão e pela eficiência na utilização de seus recursos financeiros, fatores que o mantém na elite do futebol brasileiro desde 2020.

Além de expor a marca no principal espaço das camisas de jogo e de treino do Rubro-Negro goiano, o acordo entre a Amuleto Bet e o principal clube de Goiás também contempla entregas físicas e digitais como uma placa de publicidade nos jogos com mando de campo do Atlético-GO no Campeonato Brasileiro 2021, três placas no Centro de Treinamento do Dragão, publicações semanais nas redes sociais oficiais do clube, banner no site oficial, inserções no telão do Estádio Antônio Accioly, exposição da marca no backdrop na sala de imprensa e outras.

Thomas Carvalhaes, Diretor Regional Brasil & LATAM da AmuletoBet, celebra o acordo com um dos clubes que mais têm se destacado no cenário futebolístico e ressalta que o bom desempenho do clube, diferentemente de apostas esportivas, não é sorte.

"Estamos muito felizes em anunciar a parceria com o Atlético Goianiense. É um clube que vem tendo grande destaque nas competições e que vai nos ajudar na missão de sermos reconhecidos como a principal casa de apostas esportivas em operação no Brasil. Esperamos trazer sorte ao clube na sequência das competições, já que nosso nome é Amuleto", mencionou Thomas, lembrando que o clube goiano desempenha boa campanha no Campeonato Brasileiro e que segue na disputa da Copa do Brasil 2021 após eliminar Corinthians, Joinville e Galvez em seus confrontos diretos.

Adson Batista, presidente do Atlético-GO, celebra a chegada do novo patrocinador ao clube. Além de aumentar a arrecadação, o interesse de uma marca no Atlético-GO, ele afirma que é a evidência que o clube goiano agrega valor direto aos novos parceiros.

"É muito importante para o Atlético Goianiense a chegada de um novo patrocinador master. Nós fomos muito criteriosos na escolha e optamos pela AmuletoBet por ser uma empresa séria, responsável e com grande potencial de crescimento no mercado brasileiro", afirmou o mandatário.

A união entre as marcas da Amuleto Bet e Atlético-GO vai se dar já nesse domingo, às 16h, na partida contra o Palmeiras, que vai contar com a transmissão da Rede Globo para o estado de São Paulo e alguns outros estados a ser definido pela emissora. A partida também será transmitida pelo Premiere, canal pay-per-view, para todo o país.