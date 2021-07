Brasil para na Alemanha e não se classifica para Tóquio no basquete

O basquete masculino do Brasil está fora dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Neste domingo, a seleção verde-amarela decidiu o Pré-Olímpico de Split, na Croácia, contra a Alemanha e acabou derrotada por 75 a 64. Com o vice-campeonato, o time canarinho volta a ficar de fora das Olimpíadas após as participações em Londres 2012 e na Rio 2016.

O alemão Mortiz Wagner foi o cestinha e destaque da partida com 28 pontos, enquanto Voigtmann liderou os rebotes com 11 execuções do fundamento. Pelo lado brasileiro, Anderson Varejão pontuou 14 vezes, quatro a mais que Alex Garcia.

Times erram muito no início

A Alemanha começou melhor, abrindo 6 a 0 com duas bolas de três. O Brasil respondeu com cestas de Caboclo e Alex. Aos quatro minutos, Benite acertou bola de três, virando para 7 a 6. Um minuto depois, foi a vez de Hettsheimeir acertar bola de três, ampliando para 10 a 6. Inspirado, Hettsheimeir matou outra bola de três na sequência, marcando 13 a 8.

O jogo seguiu tenso pelos minutos seguintes com as duas seleções errando bastante. Aos oito, a Alemanha virou para 14 a 13 após cesta de Mortiz Wagner. O Brasil acordou após levar a virada, fazendo 17 a 14 em dois ataques bem definidos por Leo Meindl. Nos minutos finais do quarto, porém, os dois times voltaram a errar bastante, e o placar não foi mais movimentado.

Alemanha abre vantagem

Os alemães voltaram melhores para o segundo quarto, virando para 19 a 17 em menos de dois minutos. O Brasil empatou logo numa cesta de Marcelinho Huertas, mas a Alemanha voltou a pular à frente, fazendo 23 a 19. Aos quatro minutos, Varejão ganhou disputa no garrafão e diminuiu para 23 a 21. Só que a Alemanha disparou após cesta de três de Benzing, abrindo 11 pontos - 34 a 23 - a dois minutos do intervalo.

Vendo o rival dominar o jogo, o técnico Aleksandar Petrovic pediu tempo, e o Brasil voltou a se encontrar em quadra. A 34 segundos do fim do primeiro tempo, Alex diminuiu para 34 a 28 numa bola de três. Ainda deu tempo para Yago chutar para três no último lance do quarto e definir o placar parcial em 36 a 34 a favor dos alemães.

Viradas no 3° quarto

Veio o terceiro quarto, e o Brasil levou pouco mais de dois minutos para empatar em 38 a 38. Aos três, Yago sofreu falta e converteu o segundo dos dois lances livres, colocando os brasileiros na frente: 39 a 38. A Alemanha respondeu ao acertar os dois ataques seguintes, fazendo 43 a 39. Nervosos, os dois times erraram muito nos minutos seguintes, e o marcador voltou a ser movimentado só aos sete, quando Wagner fez 45 a 39.

Aos oito, Wagner ganhou disputa no garrafão e marcou 47 a 41. Um minuto depois, Yago fez falta em Wagner, e o árbitro ainda deu técnica do brasileiro. Como o alemão converteu os quatro lances livres, o placar foi a 51 a 42. O Brasil ainda buscou uma reação, mas acabou encerrando o quarto com uma derrota parcial de 52 a 46.

Alemanha se impõe no fim

Jogando o seu tudo ou nada na partida, o Brasil abriu o placar no último quarto com uma cesta de Varejão. Só que Benzig respondeu com uma bola de três para a Alemanha. Administrando bem o resultado, os alemães entraram no terceiro minuto vencendo por 58 a 50. Aos seis, Benite errou um chute para três, chegando à incrível marca de apenas dois acertos em 16 tentativas em lances de quadra.

Aos sete, Wagner puxou contra-ataque e marcou 67 a 56. No lance seguinte, Benite finalmente acertou uma bola de três, e a diferença caiu para oito - 67 a 59. A dois minutos do fim, Obst marcou de três e deixou a Alemanha muito perto da vitória: 70 a 59. A partir de então, coube aos alemães apenas administrarem o resultado até confirmarem o triunfo por 75 a 64.

Eslovênia e Itália nas Olimpíadas

Ainda neste domingo, Eslovênia e Itália venceram suas respectivas finais de outros dois Pré-Olímpicos, conquistando a classificação para Tóquio. Em Kaunas, na Lituânia, os eslovenos contaram com a ótima atuação do astro da NBA Luka Doncic para derrotar a Lituânia por 96 a 85.

Já em Belgrado, na Sérvia, a Itália venceu a seleção da casa por 79 a 59, conquistando o título do torneio. Por fim, no Pré-Olímpico do Canadá, Grécia e República Tcheca disputam a final na noite deste domingo.

