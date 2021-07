Bayern de Munique negocia contratação de Antony com o Ajax

(Foto: Lucas Figueiredo / CBF)





O Bayern de Munique está em busca de reforços para o ataque, principalmente jogadores de lado, e mira, segundo a emissora Sky Sports, dois nomes que atuam no futebol holandês: Cody Gapko, do PSV, e o brasileiro Antony, do Ajax.

O ge apurou que já houve consultas do clube bávaro pelo ex-são-paulino de 21 anos. Antony atualmente defende a seleção brasileira olímpica nos Jogos de Tóquio (joga neste domingo contra a Costa do Marfim).

Bayern e Ajax estariam negociando os valores de uma possível transferência (os dois clubes disputam neste sábado um amistoso inclusive). Comprado no início do ano passado por 16 milhões de euros (R$ 97 milhões na cotação atual), Antony tem contrato até 2025 com o Ajax.

De acordo com a imprensa holandesa, o Ajax quer no mínimo 30 milhões de euros pelo jogador. Valor, no entanto, é considerado alto pela diretoria do Bayern.

Caso a negociação ocorra por um valor acima de 16 milhões de euros, o São Paulo terá 20% do montante dessa possível venda. Ou seja, se o Bayern decidir pagar o que o Ajax deseja, por exemplo, o Tricolor Paulista receberia 6 milhões de euros (cerca de R$ 36 milhões).

Globo Esporte