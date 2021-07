Boa fase da RBR provoca jejum inédito da Mercedes na era híbrida da F1

(Foto: Clive Mason - Formula 1/Formula 1 via Getty Images)





Nos últimos oito anos, não é tão frequente a ausência do hino alemão na premiação da equipe vencedora de cada grande prêmio na Fórmula 1. Porém, o ressurgimento da RBR no atual campeonato fez com que a Mercedes experimentasse um jejum de cinco provas sem vencer, depois do GP da Espanha. A seca, que começou com a conquista de Max Verstappen em Mônaco, é a mais longa do time desde a temporada 2013, quando ficou nove corridas sem subir no lugar mais alto do pódio - no mesmo ano em que a rival austríaca foi tetracampeã de construtores.

Enquanto Verstappen se mantém, pela primeira vez na carreira, na liderança do Mundial de Pilotos, os resultados individuais de Lewis Hamilton e Valtteri Bottas na atual heptacampeã da F1 também estão longe de refletirem a hegemonia da equipe nos últimos anos.

O heptacampeão, que triunfou pela última vez no GP da Espanha do atual campeonato, está há cinco provas sem vencer. Caso não volte a ganhar uma prova na próxima etapa do calendário, no GP da Inglaterra, vai igualar seu maior jejum na era híbrida; seis corridas, entre o GP do México de 2017 e o GP da China de 2018.

Quinto colocado no campeonato de pilotos, Bottas se encontra em uma situação mais complicada; não vence há 16 corridas, maior jejum pela Mercedes desde a sequência de 21 provas da temporada de 2018, ano em que Valtteri passou em branco. O finlandês, que também faz seu pior início de campeonato pela equipe, triunfou pela última vez no GP da Rússia de 2020.

Líder do campeonato de construtores pela primeira vez desde o GP do Brasil de 2013, a RBR ampliou sua vantagem sobre a Mercedes de 40 para 44 pontos. A equipe soma, em 2021, seis vitórias; uma de Sergio Pérez, no Azerbaijão, e as outras cinco de Max Verstappen, que lidera o Mundial de Pilotos. Dos triunfos do time austríaco, cinco deles foram consecutivos, da etapa em Mônaco até a prova deste domingo, na Áustria.

Jejum de poles

No ano em que conquistou sua centésima pole position, Hamilton também viu Verstappen se sobressair aos sábados. Até agora, o britânico está há cinco etapas sem largar na ponta, contra quatro do rival - a última vez foi no GP da Espanha, com a pole de número 100. A é o maior jejum vivido pelo atual campeão desde 2019, quando perdeu a pole em nove etapas consecutivas entre os GPs da Hungria e do Brasil; Charles Leclerc, da Ferrari, ficou com o recorde da temporada de sete posições de honra.

O jejum de Hamilton logicamente se reflete na Mercedes, que conquistou sua última pole de 2021 com o heptacampeão. Até então, o maior apagão da equipe na era híbrida (de 2014 até os dias de hoje) foi de sete classificações, em 2019, entre as etapas da Hungria e dos Estados Unidos. Bottas, por sua vez, está há sete corridas sem partir da primeira colocação, desde o GP de Portugal. Sua maior marca remonta a 2017, quando estreou pela equipe alemã e ficou nove provas sem largar da pole position, entre os GPs da Áustria e do Brasil.

A F1 no último jejum de vitórias da Mercedes

Sebastian Vettel conquistou seu quarto e último campeonato mundial, fechando 2013 também como o maior vencedor, com 13 vitórias;

A RBR faturou seu tetracampeonato de construtores, encerrando uma hegemonia de quatro anos na categoria, enquanto a Mercedes foi vice-campeã;

Lewis Hamilton estreou pela Mercedes após deixar a McLaren, vencendo pela primeira vez com a equipe no GP da Hungria - a única vitória do ano;

Fernando Alonso comemora a vitória no GP da Espanha de 2013 — Foto: David Davies/PA Images via Getty Images

Fernando Alonso comemora a vitória no GP da Espanha de 2013 — Foto: David Davies/PA Images via Getty Images

Fernando Alonso conquistou sua última vitória na F1, no GP da Espanha;

Companheiro de Vettel na RBR, Mark Webber disputou sua última temporada na categoria;

Os GPs da Coreia do Sul e da Índia ainda faziam parte do calendário;

Esteban Gutiérrez, Valtteri Bottas, Max Chilton, Jules Bianchi e Giedo van der Garde foram os estreantes do ano.





Globo Esporte