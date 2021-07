Brasil conhece adversários e tabela do vôlei de praia das Olimpíadas

(Foto: Wander Roberto/Inovafoto/CBV)





A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) divulgou nesta segunda-feira a tabela do vôlei de praia das Olimpíadas de Tóquio. Alison e Álvaro vão ser os primeiros brasileiros a entrarem em ação, já no primeiro dia dos Jogos, em 23 de julho. As disputas por medalhas estão programadas para os dias 5 de agosto no feminino e 6 de agosto no masculino, com horários ainda a ser definidos.

Na primeira fase de cada torneio, as 24 duplas foram divididas em seis grupos de quatro. Os dois melhores times de cada chave e os quatro melhores terceiros colocados avançam às quartas de final.

No masculino, Alison e Álvaro estão no Grupo D e encaram os holandeses Brouwer e Meeuwswn, os americanos Lucena e Dalhausser e os argentinos Azaad e Capogrosso. Evandro e Bruno Schmidt estão no Grupo E e medem forças com os poloneses Bryl e Fijalek, com os primos chilenos Grimalt e com os marroquinos El Graoui e Abicha.

No feminino, Ágatha e Duda estão no Grupo C, ao lado das canadenses Bansley e Wilkerson, das chinesas Wang e Xia e das argentinas Gallay e Pereyra. Ana Patrícia e Rebecca estão no grupo D e enfrentam as americanas Claes e Sponcil, as letãs Graudina e Kravcenoka e as quenianas Makokha e Khadambi.

Jogos do Brasil na fase de grupos do vôlei de praia das Olimpíadas

23/07 - 22h - Grupo D - Alison/Álvaro (BRA) x Azaad/Capogrosso (ARG)

23/07 - 23h - Grupo C - Ágatha/Duda (BRA) x Gallay/Pereyra (ARG)

24/07 - 23h - Grupo E - Evandro/Bruno Schmidt (BRA) x Grimalt/Grimalt (CHI)

25/07 - 23h - Grupo D - Ana Patrícia/Rebecca (BRA) x Makokha/Khadambi (QUE)

27/07 - 0h - Grupo D - Alison/Álvaro (BRA) x Lucena/Dalhausser (EUA)

27/07 - 3h - Grupo E - Evandro/Bruno Schmidt (BRA) x Abicha/El Graoui (MAR)

27/07 - 10h - Grupo C - Ágatha/Duda (BRA) x Wang/Xia (CHN)

27/07 - 23h - Grupo D - Ana Patrícia/Rebecca (BRA) x Graudina/Kravcenoka (LET)

29/07 - 9h - Grupo C - Ágatha/Duda (BRA) x Bansley/Brandie (CAN)

29/07 - 10h - Grupo D - Alison/Álvaro (BRA) x Brouwer/Meeuwsen (HOL)

30/07 - 9h - Grupo E - Evandro/Bruno Schmidt (BRA) x Bryl/Fijalek (POL)

30/07 - 21h - Grupo D - Ana Patrícia/Rebecca (BRA) x Claes/Sponcil (EUA)





