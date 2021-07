Brasileira do lançamento do disco pega no doping está elegível para Olimpíadas

A atleta Fernanda Borges, do lançamento do disco, que foi suspensa por doping no dia da convocação olímpica, está elegível para competir em Tóquio. Ela foi liberada para competir nas Olimpíadas após decisão da Sport Resolution - órgão ligado à Federação Internacional da modalidade (World Athletics) que faz os julgamentos dos casos de doping do atletismo mundial.

Fernanda foi pega no exame antidoping em maio por uso de ostarine, substância da classe de agentes anabolizantes, proibido segundo as regras da WADA (Agência Mundial Antidoping).

Em sessão que durou oito horas na última quarta-feira, o tribunal da Sport Resolution deu dois meses de suspensão à atleta - que pode competir nas Olimpíadas porque cumpria suspensão provisória desde maio. A World Athletics, alegando que a brasileira havia sido negligente, pedia quatro anos de gancho.

Para defendê-la, Fernanda acionou o advogado Marcelo Franklin, referência mundial em doping esportivo, que ganhou a causa.

- Foi um caso muito difícil, a World Athletics queria que atleta fosse penalizada por até quatro anos de suspensão. A audiência levou oito horas e meia, a atleta foi inquirida por duas horas e meia e após altiva de diversas testemunhas e experts, a tese de defesa foi acolhida e sagrou-se vitoriosa para que atleta tivesse como reconhecido um nível baixíssimo de culpa pelo episódio - razão pela qual foi aplicado uma suspensão de apenas dois meses. Tendo em vista que ela já havia cumprido dois meses de suspensão provisória, ela saiu do julgamento livre e completamente apta a participar de quaisquer atividades esportivas, inclusive de ser integrada ao time Brasil e participar das olimpíadas de Tóquio - explicou Franklin.

A atleta está no Brasil, mas teria tempo de se integrar à equipe, já que sua competição começa dia 30 de julho, a próxima sexta-feira.

Globo Esporte