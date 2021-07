Brisbane é eleita sede das Olimpíadas de 2032

Brisbane vai ser o palco das Olimpíadas e das Paralimpíadas de 2032. Depois de uma votação na 138ª Sessão, em Tóquio, o Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou nesta quarta-feira a cidade australiana como futura sede dos Jogos Olímpicos, sucedendo Paris 2024 e Los Angeles 2028.

- Incentivamos projetos de Jogos Olímpicos que sejam sustentáveis e economicamente responsáveis, que proporcionem a melhor experiência possível nos Jogos para atletas e torcedores, e que deixem legados sólidos para as comunidades locais. A visão e o plano dos Jogos de Brisbane 2032 se encaixam nas estratégias regionais e nacionais de longo prazo para o desenvolvimento social e econômico em Queensland e na Austrália e complementam as metas do Movimento Olímpico delineadas na Agenda Olímpica 2020 e 2020 + 5, ao mesmo tempo em que se concentra em proporcionar eventos memoráveis experiências esportivas para atletas e fãs - disse Thomas Bach, presidente do COI.

Brisbane era candidata única na eleição desta quarta. Dos 80 votos possíveis, 77 foram votos válidos e 3 foram abstenções. A cidade australiana recebeu 72 votos, confirmando a vaga.

- A votação de hoje é um voto de confiança de que Brisbane e Queensland sediarão os magníficos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2032. Ouvimos muitos comentários positivos dos membros do COI e das Federações Internacionais nos últimos meses - disse Bach.

Vai ser a terceira vez que a Austrália vai sediar as Olimpíadas. Em 1956, Melbourne foi o palco dos Jogos. No ano 2000, Sydney sediou a competição. Capital do estado de Queensland, Brisbane está na costa leste da Austrália e tem um clima mais favorável para a realização dos Jogos que Melbourne e Sydney. Houve grande festa na cidade após o anúncio do COI.

Antes da votação, o comitê da candidatura de Brisbane apresentou seu relatório final e respondeu às questões dos membros do COI. O primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, também enviou um vídeo apoiando a candidatura da cidade.

- Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2032 em Queensland forjarão um legado duradouro para toda a nossa nação. Eles apoiarão o crescimento econômico e o investimento, proporcionarão benefícios duradouros à comunidade e inspirarão a próxima geração de atletas australianos. Estou orgulhoso da Austrália, orgulhoso de Queensland e orgulhoso de nossa equipe que garantiu esta vitória para nosso país. Sabemos que é uma grande oportunidade para nossa nação, assim como os Jogos de Melbourne em 1956 e as Olimpíadas de Sydney em 2000 - disse Morrison.

Globo Esporte