Polícia inglesa detém jogador por suspeita de abuso sexual; Everton diz que atleta foi afastado

(Foto: Getty Images)





Um jogador do Everton, clube da primeira divisão inglesa, está sendo investigado pela polícia da Inglaterra por suspeita de abuso sexual infantil. Segundo a imprensa local, citando um comunicado da polícia, o atleta chegou a ser preso na sexta-feira, prestou depoimento e foi liberado após pagar fiança.

O Everton confirmou em nota oficial, nesta segunda-feira, o afastamento do jogador das atividades no clube. De acordo com jornais esportivos da Inglaterra, o atleta investigado tem 31 anos e é casado.

"O Everton pode confirmar que suspendeu um jogador da equipe principal aguardando uma investigação policial. O clube vai continuar apoiando as autoridades com a investigação e não vai fazer mais comentários neste momento", diz o comunicado do Everton.

O clube conta com três brasileiros no elenco: o volante Allan, de 30 anos, e os atacantes Richarlison, de 24, e Bernard, de 28.

