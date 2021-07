Com ausências de Martineli e Bruno Michel, Botafogo-SP divulga relacionados para sábado

(Foto: José Bazzo/Agência Botafogo)





Já em Florianópolis para a disputa da partida de sábado contra o Figueirense, pela oitava rodada da Série C do Brasileiro, o Botafogo-SP divulgou a lista de relacionados para o jogo. O grupo segue com vários desfalques. Martineli e Bruno Michel são as novidades entre as ausências.

O elenco viajou na manhã desta quinta-feira sem as presenças de Martineli, Bruno Michel, Luketa, Fabão e Dudu. Bruno está fora por conta de um incômodo muscular, enquanto Luketa está em fase final de recuperação de uma pancada no joelho direito, e Fabão está em processo de transição do departamento médico para o campo.

O atacante Dudu, que passou por cirurgia, está em fase final de recuperação, enquanto o zagueiro Matheus Santos, que rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo, está fora da Série C. Já o lateral Martinelli não teve o motivo de sua ausência revelado.

No total, Argel relacionou 20 jogadores. Ele não tem atletas suspensos para o jogo. Estão pendurados os zagueiros Fabão e Diego Guerra, os meias Xuxa e Rafael Tavares, além do atacante Luketa. A tendência é que o técnico repita o time que venceu o Criciúma, com Igor; Rodrigo, Diego Guerra, Yan Victor e Pará; John Everson, Caetano e Xuxa; Ariel, Walter e Neto Pessoa.

O Botafogo treina nesta sexta em Florianópolis e enfrenta o Figueirense no sábado, às 17h, no Orlando Scarpelli. O Pantera é o quinto colocado do grupo B, com 12 pontos, enquanto o rival está logo atrás, com nove pontos.

Globo Esporte