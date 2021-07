Com golaço de Neto Pessoa no fim, Botafogo-SP vira sobre Ituano no Santa Cruz

O Botafogo-SP conseguiu vencer o Ituano por 2 a 1, na manhã deste domingo, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, e, na classificação, empatou em quase todos os critérios com o Galo de Itu.

Ambos dividem a quarta posição no G-4, com 16 pontos, cinco vitórias, um empate, três derrotas e saldo zero. A única vantagem do Ituano é ter feito mais gols, dez contra nove do Pantera, o que mantém a equipe à frente na tabela.

O Ituano abriu o marcador no primeiro tempo, com Lucas Nathan, que aproveitou a reclamação da zaga botafoguense e fez seu gol. O empate do Tricolor aconteceu logo no início da etapa final e com o experiente Walter, que pela primeira vez balançou a rede com a camisa do Bota. Na reta final do jogo, Neto Pessoa acertou um balaço de fora da área e deu a vitória de virada ao time de Ribeirão Preto.

O atacante Walter fez seu primeiro gol pelo Botafogo na manhã deste domingo e encerrou um jejum de dez meses sem balançar as redes. A última vez havia sido em 15 de setembro de 2020, na vitória por 3 a 2 do Athletico Paranaense, seu time na época, sobre o Jorge Wilstermann, da Bolívia.

Outro que também colocou fim a um jejum, mas com bem menos tempo, foi o atacante Neto Pessoa, que não marcava desde a segunda rodada, em 5 de junho, quando o Pantera fez 1 a 0 no Paraná. O golaço dele foi o terceiro nesta Série C. Ele é o artilheiro do Botafogo na competição.

A derrota em Ribeirão Preto de virada para o Botafogo encerrou uma marca importante do Ituano na temporada. O time de Mazola Júnior vinha de seis partidas de invencibilidade na Série C, com cinco vitórias nos últimos cinco jogos.

Em um primeiro tempo equilibrado nas chances criadas, o Botafogo tentou ter a partida na mão, e dominou a posse de bola. Apesar de ter a redonda nos pés na maior parte do primeiro tempo, o Pantera não conseguiu levar muito perigo além de duas chances consecutivas na marca dos dez minutos, com Ariel e, na sequência Neto Pessoa. Esse problema foi agravado pela partida ruim de Gustavo Xuxa, principal articulador da equipe. Mais objetivo, o Ituano fez Igor Bohn trabalhar duas vezes, e o arqueiro impediu que a partida ficasse irrecuperável com grandes defesas. No entanto, o Tricolor foi aos vestiários em desvantagem. Após levantamento na área e reclamação da zaga, que ficou estática, Lucas Nathan aproveitou a desatenção e rolou para as redes, aos 32 minutos.

O Botafogo começou a segunda etapa em cima, assim como fez durante os primeiros 45 minutos. No entanto, o Tricolor abandonou os toques de lado e passou a ser mais vertical. Logo de cara, a equipe conseguiu escanteio e, após cobrança de Pará, empatou a partida com Walter, que aproveitou desvio de Rafael Tavares, meia que entrou no intervalo. Apesar do gol, o time da casa não abdicou do estilo de jogo agressivo, e se manteve em cima contra um Ituano que buscou, em contragolpes, voltar a ter a vantagem no placar. Com um clima quase desértico, com menos de 30% de umidade, e muito sol, as equipes naturalmente diminuíram o ritmo. Porém, aos 40 minutos, Neto Pessoa acertou um balaço no ângulo de Pegorari e virou a partida. O Galo de Itu foi com toda o time para a área adversária, conseguiu duas bolas na trave, mas não marcou, e o Pantera conseguiu o importante triunfo.

O Botafogo volta a jogar no próximo domingo, às 16h, contra o São José-RS, no Francisco Novelletto, na região metropolitana de Porto Alegre. O Ituano terá um tempo maior, já que só retorna aos gramados no dia 4 de agosto, quando recebe o Criciúma no Novelli Júnior, às 17h.

