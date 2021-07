Comitê divulga o que acontece com atletas que tiverem Covid-19 durante as Olimpíadas

(Foto: Carl Court/Getty Images)





O Comitê Olímpico Internacional divulgou, nesta segunda-feira, as diretrizes do que acontecerá com os atletas que testarem positivos para Covid-19 durante os Jogos de Tóquio, que começam no dia 23 de julho. Em um longo documento, especifica os casos de cada uma das modalidades, mas ainda deixa em aberto uma questão sobre os esportes coletivos.

O mais curioso é que, mesmo com Covid-19, um atleta pode sair com medalha das Olimpíadas. Se um atleta vencer a semifinal de uma determinada modalidade (tênis, por exemplo) e testar positivo, ele não poderá jogar a decisão, mas sairá das Olimpíadas com uma medalha de prata. Neste caso fictício, a final seria disputado entre o perdedor da semi e o vencedor da outra semi, o que faz com que o pódio seja composto por um campeão, dois medalhistas de prata, e um de bronze.

Se Djokovic testar positivo para Covid, automaticamente Medvedev, mesmo perdendo a semi, jogará a final contra Tsitsipas. Supondo que, na hipotética final Tsitsipas vencesse Medvedev, o pódio ficaria assim:

Tsitsipas - OURO

Medvedev - PRATA

Djokovic - PRATA

Zverev - BRONZE

Outro ponto importante acontece em esportes como atletismo e natação, em que os atletas disputam eliminatórias, semifinais e finais. Se um atleta, classificado para a fase seguinte, testar positivo, ele não poderá competir, e o melhor colocado na fase anterior entre os não classificados, herda a vaga.

Nos 100m livre da natação, os 16 melhores tempos das eliminatórias avançam às semifinais. Se o americano Caeleb Dressel, favorito ao ouro e que ficou em primeiro nas eliminatórias, testar positivo para Covid-19, ele não nadará a semifinal. O 17º colocado entrará na prova.

O comitê ainda não deixou claro o que caracteriza uma desclassificação nos esportes coletivos, casos, nas Olimpíadas, de atletismo, handebol, vôlei, basquete, hóquei na grama, rugby, polo aquático, beisebol e softbol. Não está determinado no documento quantos casos de Covid-19 em um elenco caracteriza uma eliminação. Por exemplo, no basquete serão 12 atletas em cada seleção. Qual é o limite de casos positivos para que a equipe não possa continuar no torneio? O documento não especifica.

