Conmebol anuncia que final da Libertadores será no dia 27 de novembro, em Montevidéu

A Conmebol anunciou nesta terça-feira que a final da Copa Libertadores deste ano será realizada no dia 27 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu. Trata-se de uma modificação no planejamento inicial da confederação, que previa na tabela original que o título fosse definido uma semana antes, no dia 20, sábado.

A decisão da Copa Sul-Americana estava prevista para o dia 6 de novembro, mas foi adiada para o dia 20. Essa partida única também ocorrerá no Estádio Centenário. A Conmebol não informou o motivo da alteração das datas.

A confederação sul-americana de futebol havia definido o Estádio Centenário como o grande palco das duas finais em maio, de maneira surpreendente, já que a arena não fazia parte da lista inicial.

O estádio se tornou uma das opções favoritas da Conmebol depois de o governo do Uruguai atuar como intermediário para a obtenção de 50 mil vacinas contra a Covid-19 do laboratório chinês Sinovac. Também pesou a favor do Uruguai o ritmo de vacinação da população, que garantiria a possibilidade de fazer os jogos com portões abertos e presença de público.

Essa será a terceira vez que a Copa Libertadores será decidida em sede única, em campo neutro. As outras duas foram em Lima, em 2019, com o duelo entre Flamengo e River Plate, e no Maracanã, no ano passado, em que o Palmeiras venceu o Santos.

Cinco equipes brasileiras seguem na disputa pelo título da Libertadores neste ano, com a competição chegando nas quartas de final. Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Atlético-MG estão classificados para a próxima fase - e o Fluminense ainda jogará o duelo de volta contra o Cerro Porteño, que foi adiado pela morte do filho do técnico Arce. Na ida, o clube carioca venceu por 2 a 0.

As quartas de final da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana serão realizadas entre os dias 11 e 18 de agosto, conforme anunciado na semana passada.

