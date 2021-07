Contratação de Sergio Ramos divide o vestiário do PSG, diz jornal

(Foto: Getty Images)





A provável chegada do zagueiro espanhol, Sergio Ramos, de 35 anos, pode alterar o bom ambiente do vestiário do PSG. Segundo o jornal francês Le Parisien, lideranças da equipe parisiense não entendem a necessidade da contratação do jogador.

O zagueiro francês Kimpembe teria demonstrado descontentamento com a perda de protagonismo e não veria necessidade de agitar um ambiente positivo.

O jornal também fala sobre Marquinhos, outro jogador que estaria chateado com a chegada de Sergio Ramos. O brasileiro não entenderia as diretrizes de mercado ao fazer as contratações. Após o ocorrido com Thiago Silva, que não teve seu contrato renovado devido à necessidade um alívio financeiro, o elenco não entenderia a contratação do defensor espanhol, cujo salário é alto.

Jogadores como Di Maria e Navas são a favor da chegada do seu antigo colega de clube. Além destes o zagueiro reencontra os espanhóis Sarabia, Sergio Rico, Bernat e Ander Herrera.

A expectativa é que Ramos chegue em Paris nos próximos dias para assinar contrato de dois anos e passar por exames médicos. Além do defensor, o Paris Saint-Germain já fechou acordo para a próxima temporada o goleiro Gianluigi Donnarumma, o lateral-direito Achraf Hakimi e o meio-campista Georginio Wijnaldum

Globo Esporte