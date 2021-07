Corrida Atleta Sangue Bom incentiva a doação de sangue, com patrocínio da Castelo Alimentos

“Um evento de amor ao próximo! Doe sangue. Salve vidas”. Com este lema, a ação esportiva Atleta Sangue Bom tem como objetivo promover a conscientização das pessoas sobre a importância da doação de sangue, estimulando a captação de doadores, além de incentivar o cuidado com a saúde por meio da prática de atividades físicas. Realizada em sua 2ª edição na cidade de Jundiaí-SP, durante todo o mês de julho, a corrida e caminhada virtual tem o patrocínio da Castelo Alimentos.

Nem todos sabem, mas, durante os meses de inverno, o número de doadores de sangue cai de forma drástica, impactando significativamente nos bancos de sangue de todo o país. Além disso, devido à pandemia, que já causou uma queda considerável nas doações, muitos hemocentros chegaram a emitir sinal de alerta de situação crítica. Diante deste cenário, mais do que nunca, ações de conscientização são necessárias para não haver o risco de desabastecimento.

Como explica Tathiane Perez, gerente de comunicação da Uhuw Eventos, que está organizando a corrida juntamente com a Infinite Run, a proposta não é só incentivar os atletas a doarem sangue, mas também alcançar novos doadores na população em geral. “Além do compromisso de cumprir o desafio, o mais importante é o atleta mostrar que apoia a campanha, sendo doador e convidando outras pessoas para fazerem a doação”, explica Perez. Para se inscrever e participar do desafio não é obrigatório realizar a doação de sangue, mas a maioria dos atletas acaba aderindo à campanha. Além disso, todos que conseguirem completar o percurso proposto de 50 km ou 100 km são convidados a colocarem a sua medalha, tirarem fotos e marcarem a hashtag #atletasanguebomjundiaí, ampliando, assim, o movimento de conscientização.

Como a ação esportiva foi criada tendo como princípio o amor ao próximo, os organizadores também estão recebendo doações de alimentos e materiais de higiene para destinar às famílias em situação de carência e uma parte do valor arrecadado com o desafio será doada para a campanha “Salve a Fernandinha”, que busca ajuda para pagar o tratamento contra a Leucemia Linfóide Aguda (LLA).

Como funciona o desafio

Ao se inscreverem, os atletas recebem um kit contendo uma camiseta, uma medalha, uma gotinha antiestresse (para apertar com as mãos) e um vinagre de hortelã da Castelo Alimentos. Os inscritos devem completar o percurso de 50 km ou 100 km, sendo corrida ou caminhada, dentro do prazo entre 01 a 31 de julho. Para isso, podem escolher os dias e horários que preferirem, de acordo com as suas possibilidades, podendo até mesmo correr ou caminhar um pouco por dia. O importante é completar o percurso, até o final de julho, e comprovar que cumpriu o desafio, registrando em um aplicativo de corrida, como o Strava, por exemplo.

Segundo Tathiane Perez, a 1ª edição do evento, realizada no ano passado, foi um grande sucesso, com quase todos os atletas fazendo a doação de sangue, e este ano a adesão já está alta. “É muito gratificante quando podemos unir o esporte a um ato de amor. A doação de sangue é um gesto que só depende de cada um. É uma grande demonstração de amor ao próximo, principalmente, neste momento em que estamos vivendo”, declara Perez.