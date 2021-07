De virada, ESMAC vence Real Ariquemes e garante acesso à elite do futebol feminino brasileiro

(Foto: Josiel Silva)





Em duelo realizado no estádio Baenão, em Belém (PA), ESMAC vence com gols ainda no primeiro tempo diante do Real Ariquemes e se garante no Brasileiro Feminino Série A1.

Aos nove minutos do primeiro tempo, Bia Batista abriu o placar para o furacão do Vale do Jamari. Mas, aos 43, com Anne, de falta, e aos 47, com Cássia, garantiram a vitória da equipe da casa.

PRIMEIRO TEMPO

Na primeira etapa, o Real abriu o placar mas sofreu apagão no fim e sofre a virada. Bia Batista fez o gol do furação enquanto Anne e Cássia marcaram para a ESMAC.

Sistema de pressão deu certo. Dominante no início do jogo, o Real Ariquemes logo conseguiu a vantagem no marcador. Leila cobrou falta, aos nove minutos, na marca do pênalti. Cattu cabeceou para a área. Zaga se confundiu. Na sobra, bola fica com Bia Batista bate forte para marcar.

O Real controlou a partida nos 20 minutos iniciais de jogo e manteve a vantagem. Na ESMAC, Silvani e Baião eram as mais perigosas. Aos 11 minutos, Silvani tocou bola pela esquerda. Cruzamento rasteiro chegou a Cássia. Chute à queima roupa para a defensa de Yasmin.

Antes de empatar, Baião teve duas jogadas em que conseguiu cortar pelo meio para chute de perna trocada.

Porém, a jogada de empate viria de bola parada. Aos 42 minutos, Rayane conduziu pela esquerda. Devolveu pelo meio com Lora Capanema. Ela dribla Maria e sofre falta de Emy na entrada da área. Na cobrança, Anne bateu no canto alto esquerdo da goleira Yasmin para empatar.

A equipe paraense pressionou e assim conseguiu a virada. Silvani fez jogada pela esquerda. Passe chegou a Cássia na pequena área. Só, ela estufou a rede.

No último lance da primeira etapa, o Real Ariquemes ainda reclamou de pênalti. Tabata coloca jogada na área. Bola sobra com Bia Batista. Ela caiu e infração no foi marcada.

SEGUNDO TEMPO

O jogo se manteve equilibrado e brigado pelo meio. Com chances de ambos os lados.

Aos 11 minutos, Baião recebeu passe pelo meio. Chutou no alto. Yasmin espalmou e colocou em escanteio.

Aos 17, a resposta do Real. Tabata cobrou escanteio. Emy cabeceou sozinha na pequena área. Mas a bola passou ao lado direito de Musa.

Antes da pressão no final do jogo, a ESMAC ainda assutaria com grande perigo aos 32. Letícia cruzou na área. Lora Soure cabeceou na pequena área. Yasmin espalmou de mão trocada para fora.

Nos minutos finais, o Real Ariquemes pressionou e novamente ficou próximo do gol. Em levantamento na área, Bia Batista escorou na pequena área. Musa segurou.

Aos 43, Monique recebeu pelo meio. Chutou no meio do gol. Musa deixou quicar mas ficou com a bola.

No contra ataque, Letícia teve chance primordial para a ESMAC matar o jogo. Ela recebeu na frente de Yasmin. Estava sozinha, buscou o drible mas Yasmin defende no chão.

No último lance, Monique recebeu rebote na área. Cruzou novamente. Musa saiu e defendeu. Fim de jogo: 2 a 1 ESMAC.

A ESMAC agora espera a definição da adversária na semifinal do Brasileiro A2. Que virá, de Athlético Paranaense x Bragantino. ESMAC e seu adversário nas semifinais já estão na A1 do futebol feminino Já o Real Ariquemes se tornou a primeira equipe do estado de Rondônia ao conseguir um acesso em divisão nacional ao permanecer na A2 para 2022.

Globo Esporte