Diretor de futebol do Ajax veta saída de Antony para o Bayern: “Tem muito ainda a crescer aqui”

Ex-jogador da seleção holandesa e atual diretor de futebol do Ajax, Marc Overmars vetou qualquer possibilidade de negociar o atacante brasileiro Antony com o Bayern de Munique.

Na semana passada, o ge confirmou o interesse bávaro no ex-são-paulino que atualmente defende a seleção brasileira olímpica em Tóquio.

Segundo Overmars, Antony não sai nem mesmo se o Bayern conseguir vender o francês Coman e chegar com os 30 milhões de euros (R$ 183 milhões) pedidos pelo Ajax.

- Ele (Antony) está jogando conosco há apenas um ano. E ainda tem muito a crescer aqui. Os jogadores que jogam no nosso clube há vários anos são os que estão prontos para dar o próximo passo. Sua transferência não é uma opção – afirmou Overmars, em entrevista à revista holandesa Voetbal International, ressaltando ainda que o zagueiro argentino Alvarez também não será negociado como Rennes.

Comprado no início do ano passado por 16 milhões de euros (R$ 97 milhões na cotação atual), Antony tem contrato até 2025 com o Ajax.

Quem lamenta esse veto do Ajax é o São Paulo. Caso a negociação ocorresse por um valor acima de 16 milhões de euros, o São Paulo teria direito a 20% dessa possível venda. Ou seja, se o Bayern pagasse os 30 milhões, o Tricolor Paulista receberia 6 milhões de euros (cerca de R$ 36 milhões).

