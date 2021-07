Djokovic bate Nishikori, vai à semi e segue na briga pelo ouro em Tóquio

(Foto: Clive Brunskill / Getty Images)





O sonho da medalha de ouro olímpica segue vivíssimo para Novak Djokovic. Número #1 do mundo, o sérvio teve mais uma atuação irretocável e avançou para as semifinais em Tóquio ao arrasar o japonês Kei Nishikori (#69) por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/0, em 1h10 de partida.

Com a vitória, a 22ª seguida na atual temporada, Djokovic se credenciou ao menos a uma disputa por medalha em Tóquio. Na semifinal, ele vai enfrentar o alemão Alexander Zverev (#5) que passou pelo francês Jeremy Chardy (#68) também em sets diretos, parciais de 6/4 e 6/1.

Bronze em Pequim 2008, o sérvio não só almeja o ouro inédito mas também está em busca de completar o Golden Slam, quando um tenista é campeão de todos os quatro Grand Slams e das Olimpíadas na mesma temporada. Em 2021, Nole já ganhou o Australian Open, Roland Garros e Wimbledon. Falta apenas o topo do pódio nas Olimpíadas e o US Open, que começa no fim de agosto.

O jogo

Apesar de ter incomodado no game que abriu o jogo, Nishikori foi quem teve o serviço quebrado logo no seu primeiro game de saque, culpa dos erros não forçados. Com certa tranquilidade, Djokovic fez 3/0 e não encontrou mais problema para confirmar os serviços. No oitavo game, conseguiu outra quebra para levar o primeiro set por 6/2.

O domínio do sérvio seguiu no segundo set. Assim como na parcial anterior, o principal favorito ao título atuou de forma consistente e não deu brechas ao japonês, que ficou em desvantagem logo no começo ao ser quebrado. Demonstrando sentir dores na perna, Nishikori foi presa fácil para Djokovic, que não tomou conhecimento e aplicou um pneu (6/0) para decretar a classificação para as semis.

Com o resultado, o líder do ranking se tornou o primeiro jogador nas simples a atingir três semifinais nas Olimpíadas (Pequim, Londres e Tóquio). Vale lembrar que, na Rio 2016, Nole foi eliminado na primeira rodada ao perder uma partida história para o argentino Juan Martin del Potro.

Além da medalha de simples, Djokovic também busca um lugar no pódio nas duplas mistas. Ao lado da compatriota Nina Stojanovic, o sérvio eliminou a dupla brasileira formada por Marcelo Melo e Luisa Stefani e encara nas quartas de final os alemães Kevin Krawietz e Laura Siegemund.

Globo Esporte