Djokovic domina chileno e avança às quartas em Wimbledon

(Foto: Mike Hewitt / Getty Images)





Mais uma vitória convincente de Novak Djokovic em Wimbledon. Número um do mundo, o sérvio deu mais um passo rumo ao hexacampeonato do Grand Slam londrino ao bater o chileno Cristian Garin (#20) por 3 sets a 0, parciais de 6/2, 6/4 e 6/2, após 1h49 de partida, em duelo válido pelas oitavas do torneio.

Diante de um adversário que tem o saibro como especialidade, Djokovic foi superior e conseguiu avançar para as quartas de final de Wimbledon pela 12ª vez na carreira - a de número 50 em Majors. O sérvio enfrenta agora o húngaro Marton Fucsovics (#48), que eliminou o russo Andrey Rublev (#7) ao levar a melhor por 3 sets a 2, parciais de 6/3, 4/6, 4/6, 6/0 e 6/3, em 2h41 de duelo.

O jogo

O primeiro set de Djokovic foi impecável. Largando com uma quebra logo no começo e conquistando outra pouco depois, o sérvio abriu 5/1 rapidamente. Sem dar qualquer chance de reação para o chileno, Nole perdeu apenas um ponto nos seus games de saque em toda a parcial e não teve dificuldades para fechar em 6/2.

Buscando ser mais agressivo para não deixar o número um do mundo tão solto em quadra, Garin voltou para o segundo set equilibrando a partida. Ao longo da parcial, repleta de rallys e bons pontos, o chileno foi salvando break points e se mantendo vivo, com direito a game de 12 minutos. Porém, no momento decisivo, Djokovic pressionou e obteve a quebra. Sacando para o set, fechou em 6/4 e abriu ótima vantagem.

Utilizando muito bem as deixadas e forçando o chileno ao erro, Nole iniciou o terceiro set com o pé direito e abriu 2/0. Fazendo valer a superioridade no placar conquistada desde os primeiros games, o pentacampeão do torneio seguiu dominando, conseguiu mais um break e decretou o triunfo diante de Garin por 6/2.

Dono de 19 títulos de Grand Slam na carreira, Djokovic busca igualar o recorde de Roger Federer e Rafael Nadal ainda em Wimbledon. Em 2021, o sérvio já venceu o Australian Open e Roland Garros.

Globo Esporte