Djokovic não confirma participação nas Olimpíadas: "Estou dividido"

(Foto: TPN / Getty Images)





Após o título em Wimbledon, Novak Djokovic atingiu seu 20º troféu em Majors, o terceiro nessa temporada. A partir daí, a discussão sobre as conquistas do Career Slam e do Golden Slam ganhou força, mas pode ser que o grande feito não seja atingido. Em entrevista coletiva depois da final em Londres, o sérvio colocou em dúvida sua participação nas Olimpíadas de Tóquio.

Perguntado sobre sua presença nos Jogos, Djokovic disse estar dividido e citou as fortes restrições em vigor para os atletas participantes como fator negativo. Além disso, a ausência de público também pesa negativamente para o número 1 do mundo.

- Isso não é uma grande notícia (os fãs não serem permitidos). Recebi essa notícia ontem ou dois dias atrás. Foi realmente decepcionante ouvir isso. Também ouvi dizer que haverá muitas restrições dentro da vila. Possivelmente você não seria capaz de ver outros atletas se apresentarem ao vivo. Não posso nem mesmo ter meu encordoador, que é uma parte muito importante da minha equipe. Vou ter que pensar sobre isso. Agora, como eu disse, meu plano sempre foi ir para os Jogos Olímpicos. Mas agora estou um pouco dividido. É meio que 50/50 por causa do que ouvi nos últimos dias - afirmou o sérvio.

Bronze em Pequim 2008, Nole vai tentar conquistar sua primeira medalha de ouro em Jogos Olímpicos depois de duas decepções nas últimas edições - ficou em quarto em Londres 2012 e foi eliminado na estreia na Rio 2016 -, caso opte por participar.

Garantido no Finals

O título em Wimbledon também garantiu Djokovic no ATP Finals, torneio que reúne os oito melhores tenistas da temporada e vai ser disputado pela primeira vez em Turim, depois de anos em Londres. O sérvio é o primeiro a se classificar para a competição.

