Djokovic reclama do calor e pede jogos começando mais tarde

O verão de Tóquio não está agradando em nada os tenistas. Com as partidas começando às 11h da manhã, o intenso calor na capital japonesa tem sido um obstáculo extra para os atletas. Após a vitória contra o boliviano Hugo Dellien neste sábado, Novak Djokovic reclamou do horário dos jogos, que acontecem no momento mais quente do dia.

- Para ser honesto, eu não entendo porque eles não começam as partidas por volta de três da tarde. Eu ouvi dizer que tem um horário limite para os jogos terminarem antes de meia noite. Mesmo assim, acabei de jogar a última partida e não é nem cinco da tarde - disse o tenista sérvio.

Djokovic não foi o único reclamando. O nº 2 do mundo Daniil Medvedev também levantou a questão sobre um possível início mais tarde para as partidas das Olimpíadas. As temperaturas em Tóquio ultrapassaram a casa dos 33°C com alta umidade, o que prejudica ainda mais os tenistas. Anastasia Pavlyuchenkova, precisou de um tempo médico na sexta-feira durante o seu jogo após se sentir mal pelo calor.

A próxima partida de Novak Djokovic será nesta segunda-feira (26) contra o alemão Jan-Lennard Struff, que derrotou o brasileiro Thiago Monteiro na primeira fase do torneio de tênis das Olimpíadas. Djokovic busca em Tóquio a primeira medalha de ouro da carreira.

Globo Esporte