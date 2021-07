Durant quebra recorde, e EUA passam com facilidade pela República Tcheca

(Foto: Gregory Shamus/Getty Images)





Os EUA não tiveram dificuldades para bater a República Tcheca por 119 a 84 e passar às quartas de final do basquete masculino das Olimpíadas de Tóquio. O time de astros da NBA terminou em segundo lugar do grupo A, atrás da França, que batera os norte-americanos na primeira rodada.

Um sorteio definirá os confrontos do mata-mata, mas os EUA estarão no pote dos primeiros colocados dos três grupos, como melhor segundo lugar. O adversário será algum dos segundos ou terceiros lugares dos grupos B e C. A República Tcheca está eliminada.

Kevin Durant precisava de seis pontos para superar Carmelo Anthony e se tornar o maior pontuador dos EUA em Olimpíadas. Anotou 23, além de 8 rebotes e 6 assistências. O ala foi o destaque do jogo ao lado de Jayson Tatum, que fez 27 pontos.

Restam dois jogos para o fim da primeira fase. Na madrugada deste sábado para domingo, a Espanha pega a Eslovênia, de Luka Doncic, em duelo que decide o primeiro lugar do grupo C. A Argentina encara o Japão para tentar se classificar em terceiro no mesmo grupo. Já estão classificados EUA, França, Austrália, Itália, Espanha e Eslovênia.

Destaques

EUA

Jayson Tatum (27 pontos, 5 cestas de três)

Kevin Durant (23 pontos, 8 rebotes, 6 assistências)

Zach LaVine (13 pontos, 5 assistências)





República Tcheca

Blake Schilb (17 pontos, 5 rebotes, 2 roubos e 5 cestas de três)

Ondrej Balvin (15 pontos, 4 rebotes)

Jan Vesely (13 pontos, 3 rebotes, 4 assistências)

Tomas Satoransky (12 pontos, 6 rebotes, 8 assistências)





Estatísticas decisivas

Pontos a partir de turnovers

EUA 27

República Tcheca 8





Pontos em transição

EUA 17

República Tcheca 2





Pontos dos reservas

EUA 66

República Tcheca 25





Arremessos de quadra

EUA 45/73 (62%)

República Tcheca 34/68 (50%)





Arremessos de três

EUA 20/42 (48%)

República Tcheca 8/18 (44%)





Lances livres

EUA 9/12 (75%)

República Tcheca 8/13 (62%)





O jogo

Primeiro período - República Tcheca 25 a 18: Blake Schilb, americano naturalizado, começou quente pelos tchecos, com 11 pontos no primeiro quarto. O time europeu dominou o garrafão, com 12 pontos a 4, e chegou a abrir 10 no placar. Terminou com 7 de vantagem.

Segundo período - EUA 29 a 18: Com uma bola de três, Kevin Durant quebrou o recorde de Carmelo Anthony e se tornou o maior pontuador dos EUA em Olimpíadas. Ele liderou a virada dos norte-americanos na segunda parcial e terminou o primeiro tempo com 13 pontos, 5 rebotes e 2 assistências. Placar de 47 a 43 para os Estados Unidos no intervalo.

Terceiro período - EUA 35 a 17: Os EUA não deram chances aos tchecos no terceiro quarto. Durant anotou 10 pontos só na parcial, 23 no total. A diferença chegou a 24 pontos e fechou em 22, transformando o último quarto em treino de luxo. Placar de 82 a 60 no fim.

Quarto período - EUA 37 a 24: O passeio dos americanos continuou no último quarto e a República Tcheca não resistiu o quanto precisava para se classificar. Era necessária uma diferença de, no máximo, 32 pontos. Mas os EUA terminaram com 35 pontos de vantagem.

Globo Esporte