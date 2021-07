Em novos áudios vazados, presidente do Real Madrid ataca Cristiano Ronaldo e José Mourinho

O jornal "El Confidencial" trouxe à tona nesta quarta-feira novos áudios vazados do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, agora com ataques a outro ídolo merengue: Cristiano Ronaldo. Um dia depois de publicar uma reportagem com declarações antigas contra o ex-atacante Raúl e o ex-goleiro Casillas, o diário tornou públicas duras falas de Pérez contra CR7, além dos também portugueses José Mourinho e Fábio Coentrão.

As declarações seriam de 2012 e, de acordo com o jornal, Florentino Pérez chamou Cristiano Ronaldo de "idiota" e "doente".

(Cristiano Ronaldo) está louco. Esse cara é um idiota, doente. Vocês acham que este cara é normal, mas ele não é normal, senão não fazia todas as coisas que faz. A última coisa que fez, todos a viram a nível mundial. Porque é que acham que faz essa estupidez?"

— declaração de Florentino Pérez vazada pelo "El Confidencial".

Entre as declarações publicadas pelo jornal espanhol também estaria uma crítica a José Mourinho, que na época comandava a equipe e tinha Cristiano Ronaldo como grande estrela - ainda sem o status de ídolo que viria a alcançar na sequência, com a conquista de quatro Liga dos Campeões. Há citações, ainda, ao empresário Jorge Mendes - agente de Mourinho e CR7.

- O Mendes não manda nada nele (Cristiano Ronaldo), da mesma forma que nada manda no Mourinho. Até para as entrevistas. Nada. Estes são tipos com um ego terrível, os dois malcriados, o treinador e ele e não veem a realidade, porque os dois podiam ganhar muito mais dinheiro se fossem de outra forma. São dois anormais, porque estamos a falar de muito dinheiro no campo dos direitos de imagem - teria dito Pérez.

Cristiano Ronaldo e José Mourinho foram contratados como grandes estrelas por Florentino Pérez ainda no início do atual mandato do presidente merengue, em 2009. Ele segue no cargo em sua segunda passagem - e a imprensa espanhola costuma indicar que ele mantém boa relação com CR7 e também com Mou.

Outra declaração vazada pelo jornal teve como alvo o também português lateral Fábio Coentrão, que atuou no Real Madrid entre 2011 e 2018.

- Esse é um tolo. É outro que não tem cabeça e a esses tipos o Real Madrid não dá hipótese. Conduz sem carta.

Na última terça, após a divulgação dos primeiros áudios, Florentino não negou ser o autor das duras palavras, mas disse que elas foram tiradas do contexto, acusando o jornalista espanhol José Antonio Abellán de gravar "clandestinamente" a conversa. Florentino Pérez, que está estudando "possíveis ações legais", afirmou ainda que a divulgação dos áudios é uma retaliação pela sua participação na criação da Superliga europeia.

Globo Esporte