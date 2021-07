Everton confirma início das obras de seu novo estádio

Para dar início ao processo de construção do novo estádio, o Everton FC confirma que vai tomar posse de Bramley-Moore Dock, parte de Peel L&P's Liverpool Waters, no dia 26 de julho.

Os empreiteiros Laing O'Rourke começarão neste dia a primeira fase do projeto de construção do estádio que vai contar com capacidade para 52.888 torcedores.

Essa primeira fase do projeto será para habilitar e preparar o local do cais para a construção do estádio e, nessa fase, o trabalho inclui o reparo e a preservação da parede do cais listado como Grau II, estabilização da torre hidráulica localizada no local, desenvolvimento de instalações de bem-estar para a equipe de construção Laing O'Rourke, a preparação para a demolição de estruturas não listadas existentes, e adequação do piso da doca. Além disso, também será instalada uma tubulação que será utilizada para o enchimento do cais.

Assim que essas obras forem concluídas, Laing O’Rourke começa o processo de preenchimento da doca.

"Estamos entusiasmados em poder confirmar que as obras de construção do nosso novo estádio começarão no final deste mês. Este será um dia importante na história do Clube e é a prova da ambição e compromisso financeiro de Farhad e da determinação e talento de Denise e sua equipe executiva no Clube", afirmou Bill Kenwright, Presidente do Everton FC.

E completou:

"Assim como todo torcedor do Everton, Goodison Park é grande parte da minha vida, mas não poderíamos ter encontrado um local mais apropriado para nosso novo estádio. Será glorioso! Vai honrar nossa história e celebrará nosso magnífico futuro".

Denise Barrett-Baxendale, Chefe Executiva, comentou:

"Este momento será considerado um dos mais importantes na história do Clube, pois simboliza uma nova era para os Evertonianos. Uma era que verá os nossos adeptos, os seus filhos e os filhos dos seus filhos a apoiarem a sua equipa em um dos melhores estádios do futebol mundial. Este projeto apresenta um futuro empolgante para nosso clube e é uma demonstração clara do compromisso e ambição de nosso proprietário."

IMPACTO NA ECONOMIA LOCAL

O novo estádio de Everton proporcionará um impulso de £ 1 bilhão para a economia da cidade e fornecerá até 15.000 empregos para a população local (12.000 durante a fase de construção). Estima-se, ainda, que atrairá cerca de 1,4 milhão de visitantes para a cidade e mais de £ 255 milhões serão gastos nas cadeias de abastecimento locais.

Ele também irá acelerar outro desenvolvimento local - Liverpool Waters e Ten Streets - no valor de mais de £ 650 milhões e fornecer um aumento anual de £ 2,1 milhões em receitas de Imposto Municipal e renda de Taxas de Negócios de £ 1,7 milhão por ano.