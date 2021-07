Ex-analista do Flamengo pede desculpas por áudio criticando Ceni: "Emoção excessiva"

Demitido do Flamengo na última sexta-feira, após o vazamento de um áudio em que criticava o então treinador do clube, Rogério Ceni, o analista de mercado Roberto Drummond veio a público pedir desculpas pelo episódio. O ex-funcionário afirmou que foi tomado pela "emoção excessiva" ao gravar o áudio e reiterou que era uma mensagem privada.

- Após o acontecimento recente envolvendo meu nome, refleti bastante e gostaria de pedir desculpas às pessoas atingidas e que se sentiram ofendidas, em especial ao Rogério Ceni. Como colaborador e torcedor do clube, gravei o áudio tomado pela emoção excessiva. Nunca tive a intenção de atacar ninguém publicamente - afirmou Drummond.

No áudio, Drummond classifica Ceni como "uma pessoa ruim" e critica a postura do treinador com outros funcionários e departamentos do clube. Drummond atuava no Centro de Inteligência e Mercado do Flamengo, responsável pelo monitoramento de possíveis reforços.

O vazamento da mensagem gerou a demissão de Drummond, mas também acelerou o caminho para a saída de Rogério Ceni, anunciada pelo Flamengo na madrugada de sábado. O clube já anunciou Renato Gaúcho como novo treinador da equipe.

Confira a o pedido de desculpas de Roberto Drummond:

"Após o acontecimento recente envolvendo meu nome, refleti bastante e gostaria de pedir desculpas às pessoas atingidas e que se sentiram ofendidas, em especial ao Rogério Ceni. Como colaborador e torcedor do clube, gravei o áudio tomado pela emoção excessiva.

Nunca tive a intenção de atacar ninguém publicamente. Sou uma pessoa que prezo pela discrição, tanto que enviei o áudio em mensagem privada para uma pessoa que, teoricamente, eu confiava, por conhecer há muitos anos.

Durante os meus quase cinco anos como colaborador do Clube de Regatas do Flamengo, sempre procurei dar o meu melhor e me orgulho por ter contribuído em mais de um departamento do clube, sempre mantendo sigilo e protegendo os dados da instituição.

Desta forma, retrato-me e apresento minhas sinceras desculpas a todos os envolvidos neste episódio, reiterando que jamais prejudicaria qualquer profissional ou a instituição que tanto me proporcionou momentos e experiências únicas."

Globo Esporte