F1 diz que vencedor de corrida classificatória será considerado pole

Após alguma confusão sobre quem seria considerado o pole position para efeitos de estatística no novo formato do fim de semana da F1, que será testado esse ano em três eventos, a categoria esclareceu a questão. O vencedor da corrida classificatória, que será realizada no sábado e que servirá para definir o grid da prova principal, no domingo, será considerado o pole position nos livros de história.

- Eu acho que preciso corrigir algo que falei antes, porque achávamos que ia (a pole) para quem fosse mais rápido na classificação de sexta. Mas após discussões com a FIA, eles entendem que o pole position é o cara que larga em primeiro no GP de domingo. Então o piloto que terminar a corrida classificatória em primeiro é quem larga em primeiro no GP e que conquistou a pole. E é isso que vai contar nos livros de estatísticas sobre o número de poles - explica Ross Brawn, diretor técnico da F1.

As corrida classificatórias serão testadas em 2021 em três eventos, sendo o primeiro deles o GP da Inglaterra, no fim de semana de 16 a 18 de julho, o segundo no GP da Itália, entre 10 e 12 de setembro, e o terceiro ainda a decidir. Brawn deu mais detalhes sobre as peculiaridades do fim de semana nesse novo formato.

- Estamos tentando dar um novo sabor. Então o período de tempo para os pilotos irem ao grid é mais curto. Não haverá desfile dos pilotos, mas haverá oportunidades para os pilotos serem entrevistados no grid. E queremos testar coisas interessantes após a corrida, de forma mais dinâmica. Por isso, não haverá pódio, será mais como na classificação, pois queremos guardar o pódio para a corrida principal - afirma o diretor.

Brawn também falou de algumas críticas que o formato vem enfrentando. O próprio presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), Jean Todt, chegou a afirmar que achava o experimento desnecessário para a F1.

- Teremos uma competição já na sexta e uma nova competição no sábado... e tudo isso deve melhorar ainda mais o GP de domingo. Então eu não acho que vá canibalizar o GP de forma alguma. Acho que chega para somar. Algumas pessoas preferem uma coisa mais tradicional e acham que estamos mexendo com algo que não precisava ser mexido, e eu entendo isso. Como todos sabem, estou nesse esporte há muito tempo e acho que explorar essa oportunidade não danificará a F1 - esclarece.

Ross entende que é essencial para o sucesso do projeto a compreensão dos fãs a respeito do que está acontecendo no fim de semana do novo formato.

- Temos novos faremos bastante coisas nas redes sociais nos próximos 10 dias. Faremos muita coisa para explicar aos nossos fãs como tudo funcionará. Então quando ligarem a TV em qualquer momento durante o fim de semana em Silverstone, eles saberão exatamente o que está acontecendo - diz.

Sexta-feira

Primeiro treino livre, com 60 minutos de duração e dois jogos de pneus de escolha livre por parte das equipes.

Sábado

Segundo treino livre, com 60 minutos de duração e a possibilidade de escolher um conjunto de pneus

Domingo

