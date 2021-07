Felipão ou Renato? Grêmio divide correntes internas na escolha de novo técnico

O Grêmio está dividido internamente para a escolha de novo treinador. Há quem queira Felipão, o nome mais cotado no momento. Mas há também uma linha de pensamento nos bastidores que quer a volta de Renato Portaluppi três meses depois de sua saída.

O ge apurou que um retorno de Renato é visto com bons olhos dentro do elenco. O treinador já conheceria o clube e jogadores, que também teriam já familiaridade com o comandante e seus métodos. Além da liderança exercida por Portaluppi em todo o departamento de futebol.

Também há uma crença interna de que a luta contra o rebaixamento pode ser salva com o ex-técnico, semelhante ao momento enfrentado em 2010, na primeira passagem do treinador.

Desde que saiu do clube em abril, após um ciclo de quatro anos e sete meses no comando, Renato manteve contato constante com pessoas do clube.

Ao mesmo tempo, não há oposição diante de uma possível vinda de Scolari. Os dois são vistos pela diretoria como nomes sempre no radar do clube, pela identificação e história no Tricolor.

Aliás, o nome de Felipão é o mais cotado, principalmente entre diretoria e conselheiros. Primeiro porque significaria um técnico de renome, que conhece o clube e é reconhecido pela sua liderança no vestiário e de reação.

O treinador de 72 anos, no entanto, precisaria aparar algumas arestas com a atual direção, já que deixou o clube em 2015 já com Romildo como presidente. Para Felipão, isso não seria um problema. O empresário do treinador, Jorge Machado, disse que ele aceitaria um convite para voltar ao clube.

O processo para a escolha do técnico avançará a partir da reunião tradicional desta segunda-feira, às 17h, entre o Conselho de Administração. Entretanto, já houve uma reunião no departamento de futebol no CT Luiz Carvalho nas primeiras horas da tarde.

Enquanto as reuniões ocorrem, o interino Thiago Gomes, técnico do time sub-21, assume a preparação da equipe principal. Ele comanda o treino nesta segunda e terça-feira, no CT Luiz Carvalho, bem como estará na beira do gramado do Allianz na quarta-feira no jogo contra o Palmeiras, pelo Brasileirão.

Globo Esporte