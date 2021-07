Fernando Scheffer chega ao Brasil após medalha em Tóquio: "Sonho que se realiza"

(Foto: Renan Vieira)





Medalhista de bronze nos 200m livre nos Jogos Olímpicos Tóquio, Fernando Scheffer chegou ao Brasil na noite desta sexta-feira. Com a medalha no peito, o nadador de 23 anos desembarcou em Guarulhos por volta das 21h15 onde foi cercado por dezenas de jornalistas. Na conversa, o gaúcho afirmou que a conquista no Japão é um sonho realizado.

- Quando a gente treina, trabalha duro, sonhamos com o máximo, com o pódio... E quando chega na hora, e realmente acontece, é um sonho que se realiza. Muita coisa que passa na cabeça. Um filme pelos tantos anos de trabalho, então demora um pouquinho pra cair a ficha - disse Fernando.

O nadador contou que viajou com a medalha no bolso. Cansado da viagem, ele revelou que dormiu muito pouco desde que saiu de Tóquio.

- Consegui dormir um pouquinho agora, os últimos dias têm sido bem agitados. Mas agora deu para dar uma descansada e a ficha está caindo aos poucos ainda - disse o atleta.

Fernando Scheffer compete pelo Minas Tênis Clube desde 2018. No mesmo ano, ele foi ouro no Campeonato Mundial de Piscina Curta, em Hangzhou, na China, batendo o recorde mundial.

O atleta chegou a Tóquio como o principal nome da natação brasileira nos 200m livre, mas não era considerado favorito à medalha. Para conquistar o bronze, ele teve que superar grandes nomes da natação mundial e outros contratempos no meio do caminho, impostos pela pandemia.

O gaúcho chegou a ficar três meses sem treinar e passou a malhar em casa. Voltou às piscinas para alguns treinos restritos até o clube fechar novamente as portas por dois meses, no ano passado. Foi quando Fernando e outros nadadores tiveram que recorrer à criatividade para treinar e improvisaram raias em um açude no interior mineiro.

Fernando Scheffer garantiu a 14ª medalha da história da natação brasileira em Olimpíadas. E ele ainda competiu na final dos 4x200m livre, mas não foi ao pódio.

Globo Esporte