Ferroviária contrata novo executivo de futebol

A Ferroviária anunciou nesta segunda-feira a contratação do novo executivo de futebol, Edgard Montemor Filho, 41 anos. Ele foi anunciado 11 dias após a saída de Sidclei Menezes, que ocupava o cargo de diretor de futebol da Locomotiva.

O novo dirigente é de São Bernardo do Campo, formado em Direito com pós graduação em Gestão e Marketing Esportivo e especialização em Organização Motivacional e Gestão de Pessoas.

Ele tem passagens pelo São Bernardo FC, em 2013, quando a equipe conquistou a Copa Paulista e subiu da Série A3 para a elite do Paulistão nos anos seguintes. Ainda atuou no Santo André em 2020 e também no Botafogo-PB.

O novo contratado disse que o projeto da Ferroviária, que atualmente disputa o Campeonato Brasileiro da Série D, foi o principal atrativo para ele aceitar a proposta.

- É um prazer e um privilégio chegar em Araraquara e ter essa oportunidade de trabalhar na Ferroviária. O que me fez vir pra cá é o projeto apresentado pela Ferroviária e as pessoas envolvidas, os atletas, a comissão, os funcionários, a estrutura que a Ferroviária disponibiliza para que os objetivos sejam alcançados. Vim para ser mais uma peça nessa engrenagem e conseguirmos esse primeiro objetivo que é o acesso para a Série C - revelou Montemor.

Com 12 pontos e liderando o Grupo A6, a Ferroviária volta a campo no próximo sábado, contra o Patrocinense-MG, novamente na Fonte Luminosa, às 17h, pela sexta rodada da Série D.

